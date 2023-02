Ajax en PSV loten gunstig; lastig uitduel voor Feyenoord

Zaterdag, 11 februari 2023 om 22:44 • Bart DHanis • Laatste update: 23:20

In de studio van ESPN werd zaterdagavond onder leiding van presentator Jan Joost van Gangelen geloot voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Doelman Alessandro Damen, die zich eerder deze week als bekerheld ontpopte voor zijn club SV Spakenburg, trok de balletjes uit de bakken. Ajax gaat in Doetinchem op bezoek bij De Graafschap, terwijl PSV in eigen huis een ontmoeting met ADO Den Haag wacht. Feyenoord reist af naar het Abe Lenstra Stadion, om het op te nemen tegen sc Heerenveen. De kwartfinales worden afgewerkt op dinsdag 28 februari, woensdag 1 en donderdag 2 maart.

Ajax gaat dus op bezoek bij De Graafschap. De huidige nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie won in de achtste finales vrij eenvoudig met 3-0 van amateurclub De Treffers, waar Ajax zich met een krappe 0-1 overwinning langs FC Twente voetbalde. Menig Ajacied zal bij een wedstrijd tussen Ajax en De Graafschap op De Vijverberg terugdenken aan het seizoen 2015/16. Op de laatste speeldag van dat seizoen speelden de Amsterdammers met 1-1 gelijk tegen de Superboeren en verzuimden zo de Eredivisie-titel binnen te slepen.

Feyenoord gaat in de kwartfinale van het bekertoernooi op bezoek bij sc Heerenveen. Eerder dit seizoen hadden de Rotterdammers in De Kuip veel moeite met de club uit Friesland en kwamen ze niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Heerenveen - Feyenoord staat tevens komende zondag op het programma, wanneer de twee clubs elkaar treffen in de 21ste ronde van de Eredivisie.

PSV kent, na de thuiswedstrijd tegen FC Emmen in de achtste finale, weer een 'gunstige loting'. In de kwartfinale nemen de Eindhovenaren het op tegen ADO Den Haag. ADO staat in de kwartfinales van het toernooi door in eigen huis Eredivisionist Go Ahead Eagles met 1-0 te verslaan. Niet alleen in het bekertoernooi, maar ook in de Keuken Kampioen Divisie boekt ADO goede resultaten. De laatste nederlaag van de Hagenezen dateert uit 2022.

FC Utrecht gaat het in de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker opnemen tegen amateurclub Spakenburg. De Domstedelingen wonnen in de achtste finales in Alkmaar van AZ, mede dankzij een curieuze goal van Nick Viergever. Spakenburg is geen onbekende als het gaat om het verslaan van Eredivisieploegen. In de tweede ronde van het toernooi werd FC Groningen met 2-3 verslagen.

Volledige loting kwartfinales TOTO KNVB Beker:

sc Heerenveen - Feyenoord

De Graafschap - Ajax

PSV - ADO Den Haag

FC Utrecht - SV Spakenburg