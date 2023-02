NEC en Cambuur scoren allebei niet in slaapverwekkende ontmoeting

Zaterdag, 11 februari 2023 om 20:42 • Bart DHanis • Laatste update: 20:49

NEC Nijmegen en sc Cambuur hebben zaterdagavond met 0-0 gelijkgespeeld in de Goffert. De ploeg van Rogier Meijer speelde voor de twaalfde keer dit seizoen gelijk en blijft op de tiende plaats staan. Cambuur komt door het gelijkspel op gelijke hoogte met nummer zeventien FC Groningen. Robbin Ruiter was met zes reddingen de grote uitblinker van de wedstrijd.

Na een sterkere fase van Cambuur was het NEC dat de eerste grote kans van het duel wist te creëren. Na een half uur spelen ontsnapte Elayis Tavsan na een mooie steekpass van Lasse Schöne aan de verdedigers van Cambuur, maar Robbin Ruiter wist de 1-0 voor NEC te voorkomen. Vijf minuten voor rust kreeg Oussama Tannane zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij volgende week de wedstrijd tegen Excelsior aan zich voorbij moet laten gaan.

Vlak voor rust zag Tavsan weer een poging gekeerd worden door doelman Ruiter, en ook in de tweede helft stond Ruiter de Nijmegenaren in de weg. De keeper stompte vijf minuten na rust een snoeihard afstandsschot van Tannane naar de zijkant. Na iets meer dan een uur spelen probeerde Navarone Foor NEC-doelman Jasper Cillessen te verschalken met een schot vanuit de zijkant van het strafschopgebied, Cillessen kon deze poging echter makkelijk vangen.

Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd was Ruiter wederom een sta-in-de-weg. Hij tikte een kopbal van Jordi Bruijn net over de lat. De corner die daarop volgde werd bijna in één keer binnengedraaid door Schöne. Tot een slotoffensief kwamen beide ploegen deze wedstrijd niet meer, die net zo eindigde als die begon: 0-0.