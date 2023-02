Ajax ziet Union Berlin wéér winnen; PSV-opponent Sevilla raakt in vorm

Zaterdag, 11 februari 2023 om 20:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:45

Ajax en PSV weten waar ze donderdag aan toe zijn. De Nederlandse topclubs nemen het die dag in de tussenronde van de Europa League op tegen respectievelijk Union Berlin en Sevilla. De Duitsers boekten in de Bundesliga een knappe overwinning op titelconcurrent RB Leipzig. Benjamin Henrichs zette Leipzig voor rust op voorsprong, maar dankzij Janik Haberer en Robin Knoche werd het 1-2. Union staat nu tweede op één punt van koploper Bayern München. In LaLiga lijkt Sevilla het lek boven te hebben. De ploeg van trainer Jorge Sampaoli won met 2-0 van Mallorca dankzij treffers van Youssef En-Nesyri en Bryan Gil. Sevilla won zijn laatste vier thuiswedstrijden in LaLiga en dus lijkt PSV een lastige opgave te wachten, wanneer het volgende week naar Spanje afreist.

RB Leipzig - Union Berlin 1-2

Leipzig stond voor aanvang van de topper van zaterdag drie punten achter Union, waardoor de ploeg van trainer Marco Rose een overwinning nodig had om de hoofdstedelingen te achterhalen. De thuisploeg ging dan ook op jacht naar de openingstreffer en via Dominik Szoboszlai slaagde het bijna in die missie. De Hongaar loste een schot in kansrijke positie, maar de verdediging van Union stond paraat. Na 24 minuten spelen was het alsnog raak voor Leipzig. Henrichs ontving de bal aan de linkerkant, sneed naar binnen en zag zijn verwoestende uithaal in de korte hoek belanden: 1-0. In het vervolg van de eerste helft vielen er weinig bijzonderheden te noteren. Leipzig was beter en had de bal, terwijl het aanvallend onmachtige Union verdedigend goed stond.

Toch moest de ploeg uit Berlijn ook aanvallend iets laten zien om iets aan de wedstrijd over te houden. Drie minuten na rust probeerde Kevin Behrens het met een schot, dat gekeerd werd door Janis Blaswich. Aan de andere kant kreeg André Silva een kans. De Portugees stond in kansrijke positie, maar schoot over. Na een uur spelen werd Union dreigend via een vrije trap, die Blaswich overtikte. Uit de daaropvolgende hoekschop was het wel raak. Haberer stond op de rand van de zestien en haalde bijzonder fraai uit: 1-1. Enkele minuten daarna werd Sheraldo Becker naar de kant gehaald en hij zag dat Union een strafschop kreeg na hands van Mohamed Simakan. Knoche ging achter de bal staan en schoot door het midden raak: 1-2. Yussuf Poulsen zag zijn gelijkmaker tien minuten voor tijd geannuleerd worden wegens buitenspel.

Wat een fenomenale goal van Haberer ??

Mede daardoor wint Union van Leipzig en blijft het in het spoor van Bayern ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/0yMcSRsY2w — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 11, 2023

Sevilla - Mallorca 2-0

Sevilla kende lange tijd grote degradatiezorgen, maar de laatste tijd draaien de Andalusiërs een stuk beter. De ploeg van Sampaoli was dan ook de favoriet tegen Mallorca, dat het in het begin lastig had met de thuisploeg. Het duurde echter tot minuut 22ste minuut voordat de eerste grote kans te noteren viel. En-Nesyri probeerde het met een kopbal richting de linkerhoek, waar Mallorca-doelman Predrag Rajkovic ternauwernood een antwoord op had. De Serviër moest even later alsnog vissen. Pape Gueye stuurde En-Nesyri diep met een prachtige bal van achteruit en de Marokkaan wist optimaal van die pass te profiteren door hard onder Rajkovic door raak te schieten: 1-0. Vijf minuten voor rust stond het 2-0. Een voorzet van Jesús Navas werd finaal gemist door liefst twee verdedigers, waardoor Gil de bal voor het intikken had.

Ook na rust was Sevilla de bovenliggende partij, terwijl Mallorca aanvallend onmachtig was. Sevilla hoefde niet meer zo nodig en probeerde de derde treffer tevergeefs via hoge voorzetten te maken. Twintig minuten voor tijd leek En-Nesyri op weg naar zijn tweede treffer van de avond. De spits zag echter dat de verdediging van Mallorca net op tijd alert was. Mallorca probeerde het via vrije trappen, die veelal in de muur belandden. Sevilla kon naarmate de tweede helft vorderde aan de heenwedstrijd tegen PSV denken. In blessuretijd probeerde Gil, die afgelopen transferwindow nog werd gelinkt aan een overstap naar PSV, zijn tweede te maken. De Spanjaard zag zijn schot gekraakt worden door de verdediging van de eilandbewoners. Sevilla staat door de overwinning op Mallorca twaalfde in LaLiga.