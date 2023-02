Euforie rondom Hazard getemperd: ‘Ik was meer onder de indruk van hem’

Zaterdag, 11 februari 2023 om 20:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:02

Marciano Vink is nu al onder de indruk van de inbreng van Patrick van Aanholt bij PSV. Volgens de analist van ESPN voegt de linksback het tempo dat hij gewend is van de Premier League toe aan de Eindhovense ploeg, terwijl er ook lof is voor zijn voorzetten vanaf links. Vink is een stuk kritischer over Luuk de Jong, die woensdag tegen FC Emmen (3-1 winst) voor het eerst in drie maanden wist te scoren voor PSV.

In de optiek van Vink is de start van Van Aanholt bij PSV beter dan die van Thorgan Hazard. ”We zijn iets te enthousiast over hem. Misschien laat Hazard op de training wel veel meer zien. Maar van de minuten die ik tot nu toe gezien heb, dat was oké. Ik was meer onder de indruk van Van Aanholt.” De verdediger maakte een goede indruk in de duels met Feyenoord (2-2) en Emmen. ”Hoe fit hij is en wat hij laat zien. Maar ik begrijp dat Hazard nu zijn kans krijgt”, verwijst Vink naar de basisplek van de Belgische aanvaller tegen Groningen.

Patrick van Aanholt maakt veel indruk op Marciano Vink.

Vink begint vervolgens aan een lofzang op Van Aanholt. ”Als je ziet wat voor een tempo hij in zijn spel heeft. Dit vind ik echt een prachtige voorzet (ESPN laat voorzet tegen Emmen zien, red.). Er wordt wel gezegd dat De Jong niet wordt bediend, maar hij heeft wel een heel mooie voorzet in huis. Hij is ook handig in de kleine ruimte. Het zijn niet allemaal Engelse voorzetten, maar hij wil wel graag die vroege voorzet geven. En hij heeft ook de inhoud om het middenveld in te komen, en het tempo dat in de Premier League gevraagd wordt.” Van Aanholt speelde in Engeland bij onder meer Chelsea, Newcastle United en Leicester City. ”En hij is ook niet te beroerd om echt aan de binnenkant te verdedigen, en dat was bij Max de laatste tijd echt wel stukken minder.”

Luuk de Jong

Vink hoopt dat de treffer tegen Emmen van woensdag 'bevrijdend' werkt voor De Jong, die mede door blessureleed dus enkele maanden niet scoorde. ”In 2018 heeft hij ook een periode gehad dat hij iedere keer als aanvoerder voor de camera werd getrokken en dat hij maar moest vertellen dat hij geen goals maakte. Toen heeft hij met Cocu (toen de trainer van PSV, red.) een gesprek gehad en na overleg besloten dat het beter was dat Marco van Ginkel de aanvoerdersband zou overnemen. Zodat hij zich volledig kon concentreren op goals maken.” Vink zoekt een verklaring voor de lange periode zonder doelpunten van de PSV-spits.

”Misschien is het wel zo dat hij zich heel verantwoordelijk voelt en dat hij met heel veel andere dingen bezig is”, vervolgt de analist, die de voorzet van Van Aanholt tegen Emmen nog eens aanhaalt. ”Dat zijn echt Luuk de Jong-voorzetten. Geloof me, dan zet hij die plaat (zijn hoofd, red.) er tegenaan en is het een doelpunt. Er is iets met de timing, hij heeft tot nu toe drie goals gemaakt (in de Eredivisie, red.). En dat is voor Luuk de Jong echt weinig. Hij heeft in het buitenland gespeeld en alles goed gedaan, dan is de Nederlandse competitie een walhalla.” Luuk de Jong opende zaterdag overigens de score tegen Groningen, zijn eerste Eredivisie-doelpunt sinds 6 november, toen Ajax met 1-2 werd verslagen.