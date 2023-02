Bournemouth en Newcastle delen de punten; Senesi maakt eerste PL-goal

Zaterdag, 11 februari 2023 om 20:28 • Bart DHanis • Laatste update: 20:30

Bournemouth en Newcastle United zijn zaterdagavond niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. De ploeg van trainer Eddie Howe gaat dankzij het gelijkspel niet over Manchester United heen en blijft op de vierde plaats steken. Bournemouth komt dankzij het gewonnen punt op dezelfde hoogte als Everton. De twee clubs delen momenteel de achttiende plaats, al heeft Everton een wedstrijd minder gespeeld. Marcos Senesi maakte zijn eerste Premier League-doelpunt voor Bournemouth en Miguel Almirón was trefzeker voor Newcastle.

In het Zuiden van Engeland kwam Bournemouth verrassend genoeg op voorsprong. Ex-Feyenoorder Marcos Senesi gleed een doorgekopte corner na een half uur spelen minuut de tweede paal binnen: 1-0. Na de goal van Senesi brak een sterke fase aan voor Newcastle, waarin the Magpies weer op gelijke hoogte wisten te komen. Sean Longstaff zag zijn poging knap gekeerd worden door Bournemouth-doelman Neto, maar in de rebound kon Almirón de bal alsnog binnenschuiven: 1-1.

Na de rust moest doelpuntenmaker Senesi het veld vrij snel verlaten. Na iets meer dan vijftig minuten spelen ging de verdediger erbij zitten en greep hij naar zijn onderrug. Eerder in de wedstrijd viel ook Newcastle-middenvelder Joe Willock uit. Hij werd in de eerste helft vervangen door nieuwe aanwinst Anthony Gordon. Hij kwam afgelopen winter over van Everton.

Na zeventig minuten spelen was Newcastle dichtbij een voorsprong. Alain Saint-Maximin schoot de bal met een lastige stuit op doelman Neto, die de bal niet kon klemmen. Vervolgens liep de inkomende Longstaff hard tegen de Braziliaanse keeper aan, waardoor de bal naast het doel verdween. Vlak voor tijd leek de thuisploeg de overwinning nog naar zich toe te trekken. Dominic Solanke schoot de bal achter zijn standbeen langs doelman Nick Pope, maar zag Kieran Trippier de bal op de doellijn tegenhouden, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.