Wijnaldum maakt rentree bij AS Roma maar kan puntenverlies niet voorkomen

Zaterdag, 11 februari 2023 om 19:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:13

AS Roma heeft zaterdagavond niet weten te winnen op bezoek bij Lecce. De ploeg van trainer José Mourinho moest het in het zuiden van Italië doen met een gelijkspel: 1-1. Roger Ibañez opende de score via een eigen doelpunt, waarna Paulo Dybala vanaf elf meter voor de gelijkmaker tekende. De van een gebroken scheenbeen herstelde Georginio Wijnaldum kwam voor het eerst sinds augustus weer in actie bij Roma, dat door het gelijkspel derde staat in de Serie A. De ploeg uit de Italiaanse hoofdstad heeft evenveel punten als nummer vier AC Milan, maar een beter doelsaldo. Lecce blijft veertiende.

Mourinho koos voor dezelfde elf namen als vorige week zaterdag, toen zijn ploeg door vroege doelpunten van Tammy Abraham en Ibañez met 2-0 won van Empoli. Wijnaldum zat voor het eerst sinds augustus weer bij de wedstrijdselectie van i Giallorossi. De van Paris Saint-Germain gehuurde middenvelder brak afgelopen zomer op de training zijn scheenbeen en moest daardoor onder meer het WK aan zich voorbij laten gaan. Inmiddels is hij dus hersteld. Rick Karsdorp zat daarentegen opnieuw niet bij de selectie van Roma.

In de vermakelijke eerste helft opende Lecce al na zeven minuten de score. Nadat een afstandsschot van Antonino Gallo over werd getikt door Rui Patrício, passeerde Ibañez uit de daaropvolgende corner ongelukkig zijn eigen doelman: 1-0. Via een door Wladimiro Falcone gered afstandsschot van Stephan El Shaarawy was Roma niet veel later dicht bij de gelijkmaker. In de zeventiende minuut werd het alsnog 1-1: Gabriel Strefezza maakte hands in het eigen strafschopgebied, waarna Dybala de toegekende penalty benutte. Roma had in het restant van de eerste helft de grootste kansen om met een voorsprong de rust in te gaan, maar twee pogingen van Abraham werden prima gekeerd door Falcone.

De tweede helft was minder aantrekkelijk. Roma domineerde, maar wist weinig grote kansen de creëren. Abraham was met een kopbal opnieuw het dichtst bij een doelpunt, maar weer bracht Falcone redding. Nadat ook Lorenzo Pellegrini (vrije trap naast) en Lameck Banda (schot over) niet wisten te scoren, diende het hoogtepunt van de tweede helft zich aan: de rentree van Wijnaldum. De 32-jarige Rotterdammer verving in de 83ste minuut Nemanja Matic, maar kon Romeins puntenverlies niet voorkomen.