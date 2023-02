Xavi gaat op persconferentie in op mogelijk vertrek Ansu Fati naar Man United

Zaterdag, 11 februari 2023 om 18:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:17

Xavi is op de persconferentie van Barcelona in aanloop naar het LaLiga-duel met Villarreal ingegaan op de geruchten dat Manchester United geïnteresseerd zou zijn in Ansu Fati. Volgens de 43-jarige trainer is Fati op dit moment niet te koop. Sport meldde een week geleden dat United hoopt te profiteren als Barcelona de deur komende zomer op een kier zet voor een vertrek van de twintigjarige Spaans international.

Zijn trainer Xavi vertelde zaterdag op de persconferentie dat hij niks van een vertrek van Fati wil weten. “Hij is op dit moment niet te koop”, zei hij desgevraagd over Fati. “Wij verwachten veel van hem, iets wat voor alle spelers in de selectie geldt. Ik heb heel veel vertrouwen in alle spelers die momenteel in onze selectie zitten, en vooral in Ansu. Hij maakt een belangrijk deel uit van zowel het heden als de toekomst. Maar hij moet rustig blijven en geduld hebben. En als hij speelt moet hij honderd procent geven. Dat doet hij ook.”

??? XAVI: "Ansu Fati is a very important piece of the present ?????? the future." #VillarrealBarça pic.twitter.com/LncSQttkpq — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2023

Fati, die in Barcelona over een contract tot 2027 en een ontsnappingsclausule van een miljard euro beschikt, komt in Catalonië te weinig aan spelen toe. United is volgens Sport juist op zoek naar aanvallende kwaliteit. De naam van Dusan Vlahovic werd eerder al genoemd, maar de situatie van Fati zou veel interessanter zijn. Doordat de buitenspeler dit seizoen bij Barcelona niet verzekerd is van een basisplaats, staat hij mogelijk open voor een vertrek.

Zaakwaarnemer Jorge Mendes, die warme banden heeft in Manchester, is volgens de Spaanse sportkrant op de hoogte van de ontwikkelingen rond zijn cliënt. Zowel Fati als zijn entourage is niet te spreken over de huidige situatie bij Barcelona. De zevenvoudig Spaans international kwam dit seizoen tot dertig officiële wedstrijden, waarin hij zes keer wist te scoren en drie keer een assist afleverde. Xavi kiest doorgaans voor een voorhoede bestaande uit Raphinha, Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé. Ook Ferran Torres maakt geregeld zijn opwachting. Mendes is van mening dat Fati voor zijn leeftijd te veel tijd op de bank doorbrengt.