PSG kent zonder Messi en Mbappé dramatische generale voor CL-kraker

Zaterdag, 11 februari 2023 om 18:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:19

Paris Saint-Germain heeft een nederlaag moeten slikken in de Ligue 1. De ploeg van trainer Christophe Galtier bleek niet opgewassen tegen AS Monaco-spits Wissam Ben Yedder, die zijn ploeg met een assist en twee treffers naar een 3-1 zege leidde. PSG moest het stellen zonder onder meer de geblesseerden Kylian Mbappé en Lionel Messi en bleek aanvallend te onmachtig om de achterstand te repareren. De Parijzenaren staan nog stevig op de eerste plaats, maar moeten toezien hoe Monaco, de voorlopige nummer twee, tot op zeven punten is genaderd.

Bij Monaco begon Myron Boadu op de bank. De Nederlander moet vaak toezien hoe Ben Yedder, Eliesse Ben Seghir en Breel Embolo de voorkeur krijgen. Laatstgenoemde moest het tegen PSG net als Boadu doen met een reserverol. Trainer Philippe Clement opteerde verder voor een viermansmiddenveld. PSG neemt het dinsdag in de Champions League op tegen Bayern München en de gedachten van Galtier leken al bij die wedstrijd te zijn. Messi heeft een hamstringkwetsuur en is daardoor onzeker voor die wedstrijd, terwijl Mbappé de krachtmeting sowieso mist. Tegen Monaco ontbraken zij dus en ook Sergio Ramos, Presnel Kimpembe en Achraf Hakimi startten niet, al zaten zij wel op de bank. Minder ervaren spelers als El Chadaille Bitshiabu, Timothée Pembélé en Warren Zaïre-Emery mochten het vanaf het begin laten zien.

Het is gewoon 2-0! ?? De Parijzenaars aan de slaapmiddelen lopen te klungelen achterin en wie anders dan Ben Yedder profiteert ?? Waar gaat dit heen? ??#ZiggoSport #Ligue1 #ASMPSG pic.twitter.com/Yq7enCshCY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 11, 2023

Al binnen vijf minuten stond Monaco op voorsprong. Youssouf Fofana zette goed door aan de rechterkant en bracht de bal met wat fortuin bij Ben Yedder. De spits dacht eerst zelf aan uithalen, maar deed de bal uiteindelijk voor de voeten van Aleksandr Golovin belanden, die de 1-0 maakte. In minuut 27 werden de zorgen voor PSG groter. Bitshiabu deed veel te lang over zijn dribbel voor zijn eigen zestien, waar Krépin Diatta van profiteerde. De Senegalees bracht de bal bij Ben Yedder, die met een hard schot in de verre hoek voor de 2-0 zorgde. Toch gaf PSG niet op en dat leidde voor rust tot de gelijkmaker. Carlos Soler had een fraai steekpassje in huis op landgenoot Juan Bernat, die de bal bij de tweede paal plaatste. Daar stond Zaïre-Emery klaar om binnen te tikken: 2-1.

Daar is de aansluitingstreffer! ?? En eerlijk is eerlijk, het is een aanval uit het boekje ?? Zaïre-Emery is het eindstation ??#ZiggoSport #Ligue1 #ASMPSG pic.twitter.com/XiBJcghbTD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 11, 2023

Nog voor de onderbreking stond het echter alweer 3-1 voor de thuisploeg. De pas zeventienjarige Ben Seghir had een fraaie steekpass in huis op Ben Yedder, die Donnarumma kansloos liet met een verwoestend schot: 3-1. Na een uur spelen kreeg Ben Yedder de kans om zijn hattrick te maken. De aanvaller had een goed schot richting de linkerhoek in huis, maar zag dat Donnarumma dit keer wel een antwoord had. Twintig minuten voor tijd voorkwam Donnarumma met een reflex dat invaller Ramos een eigen doelpunt achter zijn naam zou krijgen. PSG kreeg niets meer voor elkaar en moest meerdere counteraanvallen van Monaco toestaan. De Monegasken waren dan ook meermaals dicht bij de vierde treffer, maar ondanks goede kansen voor Embolo en Takumi Minamino bleef het bij 3-1.

?????? ????????????, lieve mensen! ?? De Fransman maakt zijn tweede van de avond en nestelt zich bovenin de topscorerslijst ?? Bij PSG ziet het er alles behalve goed uit achterin! ??#ZiggoSport #Ligue1 #ASMPSG pic.twitter.com/0ISQjPW5v7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 11, 2023