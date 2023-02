Jetro Willems keert na zes jaar mogelijk terug in de Eredivisie

FC Groningen is bij de zoektocht naar een nieuwe linksachter uitgekomen bij Jetro Willems. De ex-international van het Nederlands elftal zit al sinds de zomer zonder club, toen zijn contract afliep bij het Duitse SpVgg Greuther Fürth. Willems meldt zich maandag in Groningen om een aantal tests uit te voeren. Mochten de gesprekken en de tests positieve resultaten opleveren, is het de bedoeling dat Willems een tijdje gaat meetrainen bij de club.

Groningen is vanwege de blessure van Mads Bech momenteel dun bezet op de linksachterpositie. De winteraankoop heeft zijn arm gebroken en is de komende periode niet inzetbaar. De Deen kwam deze winter op huurbasis over van Brentford. De verwachting is dat hij dit seizoen niet meer in actie komt voor de Groningers.

Willems is geen onbekende voor de Eredivisie. De verdediger werd opgeleid door Sparta en verdiende in 2011 een transfer naar PSV, waar hij zes seizoenen lang van vaste waarde was. In Eindhoven won hij een keer de TOTO KNVB Beker en werd de geboren Rotterdammer twee keer kampioen van Nederland. Na zijn periode bij PSV heeft de 22-voudig international gespeeld bij Eintracht Frankfurt en Newcastle United. Twee jaar geleden vertrok hij naar Greuther Furth, waar hij vorig seizoen nog 24 wedstrijden voor speelde.

Groningen kwam eerder deze maand in het nieuws omdat de club technisch directeur Mark-Jan Fledderus de deur wees. De technisch directeur lag al langere tijd onder vuur bij de achterban vanwege de tegenvallende sportieve resultaten. De trots van het Noorden staat momenteel een-na-laatste op de ranglijst. Zaterdagavond zal de formatie van Dennis van der Ree opzoek gaan naar aansluiting met nummer 16 FC Emmen, dan neemt de club het in Eindhoven op tegen PSV.