Arsenal is geen schim van zichzelf en laat na afstand te nemen van Man City

Zaterdag, 11 februari 2023 om 17:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:11

Arsenal heeft dure punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap in de Premier League. The Gunners kwamen bijzonder moeilijk tot kansen tegen Brentford, dat goed tegenstand bood: 1-1. Leandro Trossard maakte in de tweede helft het verlossende openingsdoelpunt, waarna Ivan Toney er een kleine tien minuten later 1-1 van maakte. Laatstgenoemde kreeg voldoende mogelijkheden om vaker te scoren, maar had zijn vizier met name voor rust niet op scherp staan. Door het gelijkspel laat koploper Arsenal na om afstand te nemen van de achtervolgers. Woensdag neemt de ploeg van trainer Mikel Arteta het in eigen huis op tegen nummer twee Manchester City.

Arsenal begon zonder verrassingen aan het duel in Noord-Londen. De aanval bestond uit Bukayo Saka, Eddie Nketiah en Gabriel Martinelli. Zij werden geassisteerd door creatieveling Martin Ødegaard. Thomas Partey en Granit Xhaka moesten voor de balans op het middenveld zorgen. Gabriel Jesus, Emile Smith Rowe, Mohamed Elneny en ex-Feyenoorder Reiss Nelson ontbraken wegens blessures. Brentford wist in zijn laatste drie wedstrijden zeven punten te verzamelen en ging dus met een goed gevoel de wedstrijd tegen de koploper in. Wel bouwde manager Thomas Frank extra zekerheid in door voor een 3-5-2-opstelling te kiezen. Toney en Bryan Mbuemo waren de spitsen van dienst.

De eerste grote kans kwam op naam van Toney. De aanvaller zag een scherpe voorzet vanaf de rechterkant voor zijn voeten belanden, maar raakte de bal tot opluchting van de thuisploeg verkeerd. Arsenal hanteerde geen hoog tempo in de openingsfase, waardoor Brentford simpel standhield. Na een kwartier voerden the Gunners de snelheid wat op en dat leidde tot dreigende momentjes bij Saka, die een strafschop claimde, en Oleksandr Zinchenko. De Oekraïner probeerde het met een schot vanaf links, waar doelman David Raya geen moeite mee had. Na een kleine 25 minuten kreeg Toney wederom een enorme kans. Mbeumo legde de bal panklaar voor de aanvaller, die in vrije positie de kruising trof. In het restant van het eerste bedrijf wist Arsenal geen doorbraak te forceren, terwijl Brentford zich knap staande hield.

Na rust voerde Arsenal het tempo op. Zo probeerden the Gunners het via Saka, die zijn poging in de korte hoek gekeerd zag worden. Toney bleef echter dreigend namens Brentford en na een fraaie aanval schoot de aanvaller dit keer ternauwernood naast. Arsenal had het bijzonder lastig met de bezoekers en had individuele klasse nodig om de score openen. Ødegaard en Saka combineerden aan de rechterkant, waarna de scherpe voorzet van laatstgenoemde bij de tweede paal werd binnengewerkt door Trossard: 1-0. Het Emirates Stadium kon even opgelucht ademhalen, maar lang zou dat niet duren. Acht minuten na de openingstreffer stond het alweer 1-1 en dit keer had Toney zijn treffer wel te pakken. De Engelsman kopte raak na goed doorzetten van Christian Nörgaard: 1-1. In het restant wist Arsenal onvoldoende te overtuigen om een gelijkspel uit het vuur te slepen.