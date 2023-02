Tottenham gaat hard onderuit bij kwakkelend Leicester en lijdt achtste nederlaag

Zaterdag, 11 februari 2023 om 17:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:23

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. De ploeg van manager Antonio Conte ging op bezoek bij Leicester City met 4-1 onderuit. Via Rodrigo Bentancur kwamen the Spurs nog wel op voorsprong, maar Nampalys Mendy, James Maddison, Kelechi Iheanacho en Harvey Barnes zorgden ervoor dat de drie punten in het King Power Stadium bleven. Door de nederlaag blijft Tottenham voorlopig steken op de vijfde plek in de Premier League, terwijl Leicester nu dertiende staat.

Vorig weekend, toen Tottenham met 1-0 won van Manchester City, ontbrak Conte nog aan de zijlijn vanwege een galblaasoperatie. Tegen Leicester was hij gewoon weer van de partij. In zijn basiself voerde de Italiaan drie wijzigingen door: Fraser Forster verving de geblesseerde Hugo Lloris onder de lat, Japhet Tanganga speelde op de plek van de geschorste Cristian Romero en winteraanwinst Pedro Porro kreeg de voorkeur boven Emerson Royal. Arnaut Danjuma begon op de bank. Aan de kant van Leicester was er sprake van één wijziging ten opzichte van het vorige duel, waarin met 2-4 werd gewonnen van Aston Villa: Mendy verving de geblesseerde Youri Tielemans.

Totternham opende na een klein kwartier de score. Nadat Victor Kristiansen met zijn knie ternauwernood de 0-1 had voorkomen, was het uit de daaropvolgende corner via een intikker van Betancur alsnog raak. Heel lang kon de ploeg uit Londen echter niet genieten van de voorsprong, want negen minuten later zeilde een afstandsschot van Mendy na een afgeslagen corner heerlijk binnen: 1-1. Leicester had de smaak te pakken en kwam twee minuten daarna via Maddison op 2-1. Wout Faes onderschepte met een sliding de bal op het middenveld en vond Iheanacho. De Nigeriaan vond vervolgens Maddison, die de bal binnen kon schuiven.

In de fase daarna waren beide ploegen dicht bij het vierde doelpunt van de wedstrijd. Eerst zag Iheanacho zijn poging gekeerd worden door Forster, even later passeerde Timothy Castagne bijna zijn eigen keeper. De ploegen leken met een 2-1 stand de rust in te gaan, maar in de blessuretijd van de eerste helft besliste Iheanacho anders. Zijn directe tegenstander Eric Dier bleef achteruitlopen, waardoor de spits de tijd en ruimte kreeg om de bal in de hoek te plaatsen: 3-1.

De tweede helft was volledig voor Leicester. Een schot van Barnes werd gesmoord, Iheanacho kopte van dichtbij naast en de 4-1 van Barnes werd afgekeurd vanwege buitenspel. Tien minuten voor tijd kon de 25-jarige linksbuiten echter alsnog juichen, toen hij met een geplaatst afstandsschot de eindstand op het bord zette. Daarmee boekte Leicester de derde overwinning op rij in alle competities, terwijl Tottenham al de achtste Premier League-nederlaag van dit seizoen leed.