Dortmund dankt ‘supersub’ Bynoe-Gittens na lastige wedstrijd in Bremen

Zaterdag, 11 februari 2023 om 17:29 • Jonathan van Haaster

Borussia Dortmund heeft gedaan wat het moest doen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Edin Terzic won met 0-2 van Werder Bremen dankzij treffers van invaller Jamie Bynoe-Gittens en Julian Brandt. Eerstgenoemde stond amper twee minuten in het veld toen hij de ban in de tweede helft brak. Dortmund kwam regelmatig goed weg in Bremen, maar wist de voorsprong toch over de streep te trekken. Bremen zakt naar de negende plek in de Bundesliga, terwijl Dortmund voorlopig tweede staat. De achterstand op koploper Bayern München bedraagt drie punten.

Bij Bremen waren de ogen vooraf vooral gericht op Niclas Füllkrug, die een uitstekend seizoen kent en daardoor met het Duitse nationale team mee mocht naar het WK in Qatar. In de laatste vijf wedstrijden in de Bundesliga wist hij bovendien vier keer doel te treffen. Aan de kant van Dortmund moest Sébastien Haller het doen met een reserverol, daar Youssoufa Moukoko de voorkeur in de spits kreeg. Ook Donyell Malen moest op de bank plaatsnemen. Terzic opteerde voor een vijfmansmiddenveld en dat was goed nieuws voor Giovanni Reyna, die voor het eerst sinds 11 november vorig jaar weer eens in de Bundesliga mocht starten. Karim Adeyemi ontbrak wegens een schorsing.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na twaalf minuten spelen snelde rechtsback Julian Ryerson naar voren en de Noor zag hoe zijn poging met links ternauwernood naast ging. Aan de andere kant probeerde Füllkrug het, maar de Duits international zag zijn schot geblokkeerd worden door een verdediger. Ryerson was niet veel later dicht bij een eigen doelpunt. De rechtsback werkte een voorzet bijna in eigen doel, maar zag tot zijn opluchting dat Gregor Kobel redding kon brengen. Uit de daaropvolgende hoekschop toonde de Zwitserse goalie zijn reflexen op een schot van Mitchell Weiser. Tegenvaller voor Dortmund was het geblesseerd uitvallen van Moukoko, die zich liet vervangen door Haller. Het was Bremen dat voor rust op voorsprong had moeten komen, maar de kopbal van Füllkrug vloog naast. In de levendige wedstrijd kwam het volgende gevaar van Emre Can, die Jirí Pavlenka tevergeefs probeerde te passeren.

Amper dertig seconden na rust kreeg Dortmund zijn grootste kans. Jude Bellingham stuurde Marco Reus diep, die zag hoe Pavlenka nog maar net redding kon brengen. Nadat een kopbal van Nico Schlotterbeck naast ging, wist ook Bellingham de score niet te openen. De Engelsman zag hoe Pavlenka een puike redding in huis had. Aan de andere kant trof Marvin Ducksch de paal, voordat er sprake van buitenspel bleek te zijn. Terzic besloot te wisselen en bracht onder meer Bynoe-Gittens, die de wedstrijd vlak na zijn entree openbrak. Hij ging de combinatie aan met Schlotterbeck en schoot hard raak in de korte hoek: 0-1. Nadat Brandt eerst moest toezien hoe Amos Pieper zijn poging voor de lijn weghaalde, kon de aanvaller van Dortmund even later wel juichen. Brandt kreeg de bal in de zestien en schoot raak in de verre hoek: 0-2.