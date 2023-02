Bayern München kan meeste krachten besparen en lijkt klaar voor PSG

Zaterdag, 11 februari 2023 om 17:23 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:01

Bayern München heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann trof in eigen huis een stug VfL Bochum, maar pakte uiteindelijk wel de volle buit: 3-0. Thomas Müller, Kingsley Coman en Serge Gnabry waren de doelpuntenmakers voor der Rekordmeister. Bayern behoudt daardoor de koppositie in Duitsland, terwijl Bochum de nummer vijftien van de Bundesliga blijft.

Nagelsmann kon naast Sadio Mané en Lucas Hernández niet beschikken over Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch. De ex-Ajacieden kampen beiden, net als Mané en Hernández, met een blessure. Matthijs de Ligt vormde een duo met Dayot Upamecano in het hart van de defensie, terwijl Alphonso Davies op de bank begon. João Cancelo, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Manchester City, was daardoor de linksback van dienst. Joshua Kimmich moest het thuisduel wegens een schorsing aan zich voorbij laten gaan. Daley Blind zat op de bank in de Allianz Arena.

De eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd was voor Eric Maxim Choupo-Moting. De spits kopte een afgemeten voorzet van Cancelo in het zijnet, waardoor de eerste grote kans van het duel op niets uitliep. Bayern nam het doel van Bochum-keeper Manuel Riemann via onder anderen Jamal Musiala, Gnabry en Müller meermaals onder vuur, maar de bezoekers hielden tot dat moment in het eerste bedrijf knap stand. Uiteindelijk was het Saidy Janko die Bayern in het zadel hielp en aan de basis stond van de openingstreffer.

De verdediger van Bochum zag zijn te korte terugspeelbal op Riemann onderschept worden door Müller, die vervolgens het hoofd koel hield en met links vanaf buiten het zestienmetergebied in het lege doel binnenschoot: 1-0. Ex-Vitessenaar Thomas Letsch zag zijn ploeg vrijwel de gehele eerste helft stand houden, maar kort voor rust dus alsnog een onnodig doelpunt incasseren. Het was overigens een van de laatste acties van Müller in het thuisduel: de Duitser werd in de rust vervangen door Davies. Yann Sommer moest vijf minuten na de start van het tweede bedrijf in actie komen op een kopbal van Philipp Hofmann, wat tot dat moment de grootste mogelijkheid van de wedstrijd was voor de bezoekers.

Bochum kwam dan ook goed uit de kleedkamer en begon meer en meer initiatief te nemen. Toch kon Bayern na twintig minuten de voorsprong verdubbelen. Na goed combinatievoetbal tussen Leon Goretzka en Musiala was laatstgenoemde de man van de assist op Coman. De invaller, die net drie minuten binnen de lijnen stond, schoot de bal vervolgens tussen de benen van Riemann door in het net: 2-0. Daar bleef het niet bij, daar Gnabry ruim tien minuten later de derde treffer van Bayern voor zijn rekening nam. De vleugelspeler versierde een strafschop om die vervolgens zelf te benutten: 3-0. Blind was op dat moment al ingevallen en mocht het laatste halfuur van de wedstrijd volmaken. De Nederlandse verdediger zag de score niet meer veranderen. Aanstaande dinsdagavond neemt die Rekordmeister het in Frankrijk op tegen Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League.

TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen 1-3

Leverkusen kende weinig problemen met Hoffenheim. De club van trainer Xabi Alonso, met Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven in de basis en Mitchel Bakker op de bank, stond al binnen zes minuten op voorsprong. Een voorzet van Moussa Diaby belandde bij Florian Wirtz, die de bal teruglegde op Robert Andrich. De middenvelder haalde beheerst uit en zette die Werkself op 0-1. Later in de eerste helft had Frimpong de kans om de score te verdubbelen, maar Oliver Baumann keerde zijn inzet.

Vlak na rust, toen aan de kant van Hoffenheim voormalig Ajacied Kasper Dolberg in het veld was gekomen, werd het alsnog 0-2 via Diaby. Frimpong werd diep gestuurd aan de rechterkant en gaf vervolgens een lage voorzet op de Fransman, die de score kon verdubbelen. Nadat Kevin Akpoguma namens Hoffenheim net naast had geschoten, werd het in de 56ste minuut zelfs 0-3 en opnieuw was Frimpong de aangever. Weer werd hij weggestuurd aan de rechterkant en deze keer legde hij de bal terug op Adam Hložek: 0-3. Hoffenheim kwam nog terug via Stanley N'Soki, die een afvallende bal van dichtbij hard binnenschoot. Daar bleef het echter bij.