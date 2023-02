Chelsea-huurling Maatsen maakt indruk en valt net als Kompany in de prijzen

Ian Maatsen is verkozen tot Speler van de Maand januari in de Championship. De linkervleugelverdediger uit Vlaardingen was steevast basisspeler in alle drie de competitiewedstrijden die Burnley vorige maand won. Vincent Kompany, manager van the Clarets, won de prijs voor Manager van de Maand januari.

Begin januari was Maatsen de grote man tegen Swansea City, door op bezoek bij die ploeg beide treffers voor zijn rekening te nemen (1-2). De twintigjarige jeugdinternational van Oranje is pas de derde Nederlander die de prijs weet te winnen, na Marvin Emnes (Middlesbrough, 2011) en Arnaut Danjuma (2021, Bournemouth). Via de jeugdopleidingen van Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV stapte Maatsen in de zomer van 2018 over naar Chelsea. De Londense club verhuurde hem aan Charlton Athletic, Coventry City en dit seizoen dus aan Burnley, waarvoor Maatsen inmiddels vier treffers en vier assists liet noteren. Burnley won vorige maand al zijn duels in de Championship en staat mede daardoor bovenaan op het tweede Engelse niveau.

Sky Bet Championship Manager of the Month ?? Sky Bet Player of the Month ?? Congratulations to both Vinny and Ian who've both won awards for their January performances, what a month for the Clarets ?? — Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 10, 2023

Naast de kampioen promoveert ook de nummer twee van de Championship rechtstreeks naar de Premier League. Met een voorsprong van zeventien punten op nummer drie Luton Town lijkt promotie dan ook een kwestie van tijd. Burnley verloor dit seizoen slechts tweemaal en won zijn laatste negen Championship-wedstrijden. Maatsen, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Chelsea, is steevast basisspeler onder Kompany. De Belgische oefenmeester ziet dat zijn ploeg een uitstekend seizoen kent en is dan ook trots. "We zijn het jaar geweldig gestart en we hopen dat we hiermee door kunnen gaan en dat het harde werk niet stopt", laat hij weten op de officiële website van de EFL.

In januari gaf Maatsen een interview aan Voetbalzone, waarin hij aangaf zich voorlopig op Burnley te richten. “Er komen nog genoeg wedstrijden aan. We hebben veel om voor te spelen. Met dit team en deze trainer geniet ik van elke dag bij Burnley. Hopelijk staan we straks met de titel in handen.” Maatsen blikte tevens terug op hoe zijn dienstverband bij Burnley tot stand kwam. "Ineens had ik Vincent Kompany aan de lijn, dan kijk je wel even op! Om eerlijk te zijn wist ik niet dat hij trainer van Burnley was, maar hij gaf direct aan dat hij het in me zag zitten. Ook vertelde hij over zijn plan van aanpak en visie op voetbal. Als zo’n legende je persoonlijk belt maakt dat wel indruk."