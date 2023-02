Van Nistelrooij gunt Hazard zijn basisdebuut; ook Van Aanholt start

Zaterdag, 11 februari 2023 om 18:41 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:55

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen bekendgemaakt. De oefenmeester kiest voor Thorgan Hazard op linksbuiten, waardoor de Belg zijn basisdebuut maakt voor de Eindhovenaren. Patrick van Aanholt begint wederom aan de aftrap, nadat hij afgelopen woensdag in het bekerduel met FC Emmen (3-1 winst) al tachtig minuten speelde. De wedstrijd tegen FC Groningen begint om 20.00 uur en is live te volgen via ESPN.

Walter Benítez keert terug onder de lat in het Philips Stadion. De Argentijnse sluitpost zag Joël Drommel in de bekerwedstrijd tegen FC Emmen de kans krijgen, maar tegen FC Groningen kiest Van Nistelrooij weer voor zijn nummer één. Benítez ziet de defensie voor zich bestaan uit Jordan Teze, André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Van Aanholt. Van Nistelrooij kiest, behalve de doelman, dus voor dezelfde verdediging als tegen FC Emmen. Armando Obispo is nog altijd geschorst na zijn rode kaart tegen Feyenoord (2-2) van vorig weekend.

Op het middenveld vindt één wijziging plaats ten opzichte van het bekerduel van eerder deze week: Xavi Simons, die tegen Emmen nog linksbuiten stond, start als nummer tien, waardoor Guus Til genoegen moet nemen met een reserverol. Ibrahim Sangaré en Joey Veerman zijn opnieuw de controlerende middenvelders. Van Nistelrooij was vrijdagmiddag op de persconferentie nog lovend over laatstgenoemde, die zichzelf terug in de basis heeft geknokt. “Hij heeft goed gereageerd. Dat is ook hoe het moet, omdat een ander altijd klaarstaat om zijn kans weer te pakken”, aldus de trainer.

PSV kan niet beschikken over Anwar El Ghazi en Sávio, die beiden geblesseerd zijn. Van Nistelrooij kiest daarom voor Hazard op linksbuiten. Bakayoko staat, net als tegen FC Emmen, op de rechtsbuitenpositie. Hazard speelt in de aanval naast hem en Luuk de Jong. De Eindhovenaren moeten in eigen huis winnen van de Trots van het Noorden om in het spoor te blijven van AZ, dat vrijdagavond met 5-0 te sterk was voor Excelsior.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Hazard.

Opstelling FC Groningen: Verrips; Dankerlui, Blokzijl, Balker, Määttä; Pelupessy, Hove; Irandust, Suslov, Manu; Pepi.