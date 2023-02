Slot maakt aanvallende keuze: ‘Normaal vertel ik dat een speler nooit vooraf’

Zaterdag, 11 februari 2023 om 15:52 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:12

Santiago Giménez lijkt voorlopig de eerste spits van Feyenoord te zijn. De 21-jarige Mexicaan, die gedurende zijn eerste maanden bij Feyenoord voornamelijk genoegen moest nemen met een reserverol, heeft volgens De Telegraaf de concurrentiestrijd gewonnen van Danilo. Daarom start Giménez zondag tegen sc Heerenveen in de punt van de Rotterdamse aanval, bevestigde Arne Slot.

Afgelopen woensdag, toen Feyenoord in de beker na penalty’s van NEC won (4-4 na verlenging), stond Danilo nog aan de aftrap in de spits bij de Rotterdammers. “Ik heb tegen Santi gezegd dat hij tegen NEC voor de beker niet in de basis zou staan maar dat hij zondag in Heerenveen zeker zal spelen. Normaal vertel ik dat een speler nooit vooraf”, vertelt Slot aan De Telegraaf. De oefenmeester koos er bewust voor om Giménez tegen NEC niet de hele wedstrijd te laten spelen, omdat nog niet elke Feyenoord-speler gewend is om twee wedstrijden per week te spelen. Dat geldt ook voor Giménez.

Slot geeft aan blij te zijn dat Giménez nu met dezelfde intensiteit kan spelen als zijn teamgenoten. Hij maakte een goede indruk tegen FC Twente (1-1) en PSV (2-2) en in het bekerduel met NEC leek de verdediging van de Nijmegenaren meer moeite met Giménez dan met Danilo te hebben. Bovendien wist de Mexicaan tot scoren te komen in de verlenging van het spektakelstuk.

De statistieken over dit seizoen zijn juist meer in het voordeel van Danilo. In 28 duels (alle competities) kwam de Braziliaan tot elf doelpunten en twee assists. Giménez kwam tot dusver tot 26 wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij negen keer scoorde en twee keer als aangever fungeerde. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat Giménez het tot dusver vooral met invalbeurten moest doen, waardoor hij tot minder speelminuten kwam: Danilo kwam dit seizoen 1538 minuten in actie, tegenover 1008 voor Giménez.