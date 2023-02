Clubicoon van Liverpool is keihard over Cody Gakpo: ‘Ik ben verbijsterd’

Zaterdag, 11 februari 2023 om 14:45 • Noel Korteweg

Jamie Carragher is tot dusver allesbehalve overtuigd van Cody Gakpo. Het clubicoon van Liverpool, die 737 wedstrijden voor the Reds speelde, noemt de Nederlander ‘geen typische Jürgen Klopp-aankoop’ en voorspelt op korte termijn een plek op de bank. “Waarom zou je bijna vijftig miljoen euro uitgeven aan een speler die op de bank zit als Luis Díaz en Diogo Jota fit zijn?”, aldus Carragher in zijn column in The Telegraph.

De oud-verdediger ziet zijn eerdere werkgever een uiterst moeilijk seizoen doormaken. Liverpool staat op de tiende plaats in de Premier League en de kritiek op de selectie en Klopp is niet mals. Carragher is al langer van mening dat er versterking nodig is op het middenveld. “Liverpool wilde afgelopen zomer een middenvelder kopen in de persoon van Aurélien Tchouameni”, begint de Engelsman in de Britse krant. “Toen de speler voor Real Madrid koos, was het geld er als Klopp een alternatief wilde. De Duitser besloot echter om te wachten tot de zomer van 2023, zodat hij een poging kon wagen om Jude Bellingham binnen te halen. Dat was de beslissing van Klopp, niet die van John W. Henry (de clubeigenaar, red.).”

The Reds moesten aan het begin van dit seizoen afscheid nemen van Sadio Mané, maar daartegenover stonden wel de komst van Darwin Núñez en de contractverlenging van Mohamed Salah. “In de aanval is Díaz geweldig aan zijn tijd bij Liverpool begonnen en Núñez is a work in progress”, aldus Carragher. Over Gakpo is de clublegende vooralsnog iets minder complimenteus. “Ik ben verbijsterd als ik naar zijn eerste optredens voor Liverpool kijk. Gakpo is geen typische Klopp-aankoop. Hij mist razendsnelle snelheid en de capaciteit om de hoge pressing te leiden. Waarom zou je bijna vijftig miljoen euro uitgeven aan een speler die op de bank zit als Díaz en Jota fit zijn? Helemaal als een andere positie (het middenveld, red.) in het elftal versterking nodig had?”

Carragher houdt ondanks het moeilijke seizoen alle vertrouwen in een ommekeer onder Klopp. “Helaas zit Liverpool nu in een positie waarin ze de club moeten herbouwen. Klopp is zeker weten nog steeds de man daarvoor.” The Reds moeten maandagavond een resultaat halen in de thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Everton om de weg naar boven weer in te zetten. De laatste competitieoverwinning dateert van 30 december, toen met 2-1 gewonnen werd van Leicester City. Van de vier competitiewedstrijden die daarop volgden werden er drie verloren en één gelijkgespeeld. Gakpo wacht na zes wedstrijden voor Liverpool nog altijd op zijn eerste doelpunt of assist voor de club.