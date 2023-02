’Chelsea gaat enorme schoonmaak houden: negen spelers mogen weg’

Zaterdag, 11 februari 2023 om 13:21 • Jordi Tomasowa

Chelsea is van plan om komende zomer een grote schoonmaak te houden, zo meldt ESPN. De Londenaren gaven dit seizoen onder de nieuwe eigenaar Todd Boehly het duizelingwekkende bedrag van 610 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Chelsea wil doorselecteren: naar verluidt mogen maar liefst negen spelers Stamford Bridge na dit seizoen verlaten.

Chelsea zou graag af willen van Christian Pulisic, Romelu Lukaku, Mason Mount, Hakim Ziyech, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Callum Hudson-Odoi, Kalidou Koulibaly en Pierre-Emerick Aubameyang. De twee laatstgenoemden spelen pas sinds afgelopen zomer op Stamford Bridge. Voor Aubameyang en Koulibaly werd afgelopen zomer nog respectievelijk 12 en 38 miljoen euro betaald. Havertz kostte Chelsea ruim tweeëneenhalf jaar geleden tachtig miljoen euro.

De koopzuchtige Londenaren kochten tijdens de afgelopen twee transferwindows maar liefst zestien nieuwe spelers, terwijl Denis Zakaria en João Félix op huurbasis naar Chelsea kwamen. Voor recordaankoop Enzo Fernandez betaalden the Blues onlangs op Deadline Day nog 121 miljoen euro aan Benfica.

Graham Potter werd begin september na het ontslag van Thomas Tuchel aangesteld als nieuwe manager van Chelsea. De 47-jarige oefenmeester heeft de boel echter nog niet op de rails gekregen. Chelsea staat op een teleurstellende negende plek in de Premier League en neemt het zaterdagmiddag in een uitwedstrijd op tegen West Ham United. Potter liet in aanloop naar het Premier League-duel weten te beseffen dat een ontslag tot de mogelijkheden behoort, indien hij niet snel beter zal presteren.