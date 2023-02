Martínez komt met excuses: ‘Mbappé moet denken dat ik een sukkel ben’

Zaterdag, 11 februari 2023 om 12:27 • Jordi Tomasowa

Emiliano Martínez heeft Kylian Mbappé niet bewust belachelijk gemaakt tijdens de festiviteiten na het behalen van de wereldtitel. De Argentijnse doelman liet zich meerdere keren van zijn slechtste kant zien na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk. Martínez biedt nu alsnog zijn excuses aan.

Martínez was een van de eerste Argentijnen die Mbappé troostte na de verloren WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië, maar schoof zijn medelijden vervolgens al snel aan de kant. Zo vroeg hij een moment van stilte in de feestende Argentijnse kleedkamer en droeg hij tijdens de huldiging in Buenos Aires een kartonnen pop van Mbappé als baby rond. Beelden van die gedragingen gingen de hele wereld over.

Emiliano Martinez asking for a minute of silence for Kylian Mbappé in the middle of Argentina's dressing room celebrations.. ??#FIFAWorldCup pic.twitter.com/k2phupBsT6 — Football Tweet ? (@Football__Tweet) December 18, 2022

In een interview met France Football blikte Martínez terug op zijn veelbesproken gedrag. “Mensen gooiden tijdens de huldiging in Buenos Aires veel poppen naar ons, ze gooiden er bijna honderd. Een pop met het gezicht van Mbappé viel voor mijn voeten. Ik pakte het op omdat deze me aan het lachen maakte. Ik pakte het twee seconden vast en gooide het terug, dat is alles. Hoe kon ik Mbappé nou voor de gek houden? Hij heeft een hattrick tegen me gemaakt. In de finale... Hij moet denken dat ik een sukkel ben. Ik herhaal dat ik enorm veel respect heb voor Mbappé. En ik zeg je zelfs één ding: hij is de beste Franse speler die ik ooit in mijn leven heb gezien.”

Can we start talking about how Emi Martinez is clearly mentally ill?



Carrying a baby doll around with Mbappe’s face on it for a non existent feud is not normal behaviour. pic.twitter.com/a52oDRwcFw — Dr Stevie (@SteviestStevie) December 21, 2022

"Na de wedstrijd vertelde ik Mbappé dat hij trots op zichzelf kon zijn en zijn hoofd omhoog moest houden, omdat hij een geweldige wedstrijd had gespeeld”, vervolgde Martinez. “Hij won de finale bijna in zijn eentje. Daarmee bevestigde hij zijn grootheid. Als Messi stopt, weet ik zeker dat Mbappé heel veel Ballon d'Ors zal gaan winnen. Het was niet mijn bedoeling iemand te kwetsen. Gedurende mijn hele carrière heb ik met Fransen gespeeld en ik heb nooit een probleem met een van hen gehad.”