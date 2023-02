FIFA maakt laatste drie kanshebbers op prestigieuze Puskás Award bekend

Zaterdag, 11 februari 2023 om 11:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:48

Marcin Oleksy, Dimitri Payet en Richarlison zijn de finalisten voor de Puskás Award. Vooral de uitverkiezing van Olesky is bijzonder. De Poolse voetballer is de eerste gehandicapte speler die kans maakt op de prijs Doelpunt van het Jaar.

De FIFA heeft de shortlist voor de Puskás Award teruggebracht tot drie kandidaten. Supporters over de hele wereld konden hun stem uitbrengen. Onder meer Olesky maakt nog steeds kans op de prestigieuze prijs. De gehandicapte voetballer komt uit voor het G-team van Warta Poznan en was tegen Stal Rzeszow trefzeker met een schitterende omhaal. De voetballer heeft maar één been, maar met behulp van zijn krukken wist hij op acrobatische wijze te scoren.

?????? ???????????? 2?0?2?2? ??? CO ZA STRZAL ?? CO ZA BOMBA ?? Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju mozemy ogladac godzinami ? To jest wlasnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa ?? pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

Payet maakte in april 2022 het doelpunt van zijn leven tijdens het Conference League-duel met PAOK Thessaloniki. De middenvelder schoot waanzinnig raak vanaf twintig meter en kreeg iedereen op de banken. Richarlison werd genomineerd vanwege zijn doelpunt op het afgelopen WK. Hij schoot de bal tegen Servië in de verre hoek na een geweldige bycicle kick en een aanname met links.

De FIFA maakt op 27 februari tijdens een speciale ceremonie in Parijs bekend wie de opvolger wordt van Erik Lamela. De aanvaller, die momenteel onder contract staat bij Sevilla, won de Puskás Award vorig jaar als speler van Tottenham Hotspur toen hij de verdediging van Arsenal het nakijken gaf met een rabona tussen de benen van Thomas Partey, waarna hij de verre hoek vond.