‘Wat moet Feyenoord straks in vredesnaam zonder zijn reserve-Jezus Slot?’

Zaterdag, 11 februari 2023 om 10:55

Feyenoord is FC Slot geworden, zo stelt Sjoerd Mossou. De columnist is lovend over Slot, die eerder deze week in de nadrukkelijke belangstelling van Leeds United stond. Algemeen directeur Dennis te Kloese liet echter weten dat Feyenoord niet van plan is om zijn trainer tussentijds naar the Whites te laten vertrekken. Mossou vraagt zichzelf desalniettemin af wat Feyenoord in de toekomst moet, wanneer ‘reserve-Jezus’ Slot alsnog de deur in De Kuip achter zich dichttrekt.

“Feyenoord is nog steeds gewoon het Feyenoord dat het altijd al was, maar dan mét Arne Slot, de kale goeroe van Bergentheim”, schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Mossou noemt het een ‘fenomenale prestatie’ dat de Rotterdammers op puntverlies nog altijd koploper van de Eredivisie zijn, zeker als je bedenkt dat Slot dit seizoen met een compleet nieuwe selectie moest werken.

“Alleen daarom al is de kwestie-Slot de olifant in de kamer, het gevalletje waarover niemand in Rotterdam bij voorkeur hardop wil praten. Het slepende Kuip-dossier, de bestuurlijke onrust, de financiële zorgen, supportersproblematiek, de eenwording tussen amateurs, stadions en profs: ogenschijnlijk bestaat het allemaal even niet meer. Het ligt verstopt op stapeltjes, weggemoffeld achter de gordijnen en onder de vitrinekast, terwijl Slot ondertussen vrolijk het porselein in de woonkamer staat te poetsen”, aldus Mossou.

Volgens de columnist heeft Feyenoord veel om over na te denken. “De charmante controlfreak Slot trekt achter de schermen van de Kuip aan vrijwel alle touwtjes, subtiel of juist stevig. Nooit in de moderne tijd zette één trainer de Rotterdamse club zó nadrukkelijk naar zijn hand. Slot ligt momenteel nog tot medio 2025 vast in De Kuip. Mossou stelt dat Feyenoord Champions League-voetbal nodig heeft en vervolgens het contract van de trainer zonder clausules moet verlengen. “Een andere optie is om de auto van Arne Slot aan de ketting te leggen, zijn contract te verstoppen en zijn telefoon preventief te hacken. Feyenoord is FC Slot geworden. Voor Het Legioen is dat goed nieuws en slecht nieuws tegelijk.”