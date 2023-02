De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart lijdt aan ziekte van Guillain-Barré

Adrie Poldervaart lijdt aan de zeldzame spierziekte Guillain-Barré. Dat heeft de trainer van De Graafschap laten weten aan ESPN. Poldervaart meldde zich afgelopen zondag ziek voorafgaand aan de training van de Superboeren. Poldervaart werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis, waar hij verschillende testen onderging.

“Ik voel me ellendig en machteloos”, liet Poldervaart vrijdagavond tegenover ESPN weten via Hans Kraay Junior. “Maar ik wil graag dat de mensen weten wat ik mankeer, zodat ze niet denken dat ik een overspannen trainer ben die te weinig punten heeft en thuiszit. Ik heb de ziekte van Guillain-Barré met een zeldzame variant. Ik heb veel pijn en slaap niet. Ik hoop op het beste. Ik loop heel slecht, met een stok. En we hebben verdomme maar 27 punten.” De ziekte van Guillain-Barré is een ziekte waarbij de spieren in armen, benen en romp binnen enkele dagen of weken kunnen verzwakken.

“Gisteren heb ik een MRI-scan gehad van mijn hersenstam, rug en nek. Dat zag er behoorlijk uit, ik mag gaan starten met medicijnen", vertelde Kraay namens de 52-jarige trainer. “De Graafschap ging vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie met 2-0 onderuit tegen NAC Breda. Assistent Richard Roelofsen nam in dit duel de honneurs waar. Door de nederlaag bleef De Graafschap steken op een teleurstellende veertiende plaats. Poldervaart was eerder hoofdtrainer van Excelsior en werkte als assistent-trainer bij FC Groningen. Sinds afgelopen zomer is hij hoofdtrainer op De Vijverberg.