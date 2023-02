Gullit uit kritiek op ‘verschrikkelijk goede’ De Jong: ‘Wat mij stoort...'

Zaterdag, 11 februari 2023 om 09:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:25

Ruud Gullit is kritisch op Frenkie de Jong. De analist is van mening dat de middenvelder van Barcelona te veel in bescherming wordt genomen. Gullit noemt De Jong ‘een verschrikkelijk goede voetballer’, maar stelt dat er altijd excuses worden verzonnen als de vijftigvoudig international van Oranje een mindere wedstrijd speelt.

“Als ik hem met iemand moet vergelijken qua stijl, dan ga ik hem met Zidane vergelijken", zei Gullit vrijdagavond als vaste gast in het Ziggo Sport Voetbal Café. "Qua stijl van voetbal dan, niet qua grootheid. Maar wil je op een gegeven moment wel die grootheid hebben. Dan zal je iets meer branie moeten laten zien, want hij heeft dat wel."

De Jong is dit seizoen een onbetwiste basisspeler bij Barça onder Xavi. Gullit is echter kritisch op de middenvelder, die volgens de analist te veel door buitenstaanders wordt beschermd na een mindere wedstrijd. "Wat mij stoort is dat iedereen altijd zegt dat hij niet op zijn eigen positie speelt als hij slecht speelt. Hij heeft natuurlijk al meerdere keren op de plek van Sergio Busquets gespeeld en dat ging helemaal niet zo goed. Ik vind gewoon dat hij veel meer het initiatief moet nemen. Als je hem de laatste weken ziet, dan speelt hij veel directer.”

“De Jong heeft een fluwelen techniek en glijdt heel gemakkelijk langs tegenstander heen”, vervolgde Gullit. “Ik wil iets meer gretigheid bij hem zien, daarom heb ik vaak kritiek. Daarom zeg ik vaak: jullie beschermen hem altijd. Als hij rechtshalf speelt, is het geen rechtshalf. Als hij linkshalf speelt, is het weer geen linkshalf. Als hij als verdedigende middenvelder speelt… Het ligt altijd aan iemand anders, behalve aan hemzelf. Ik denk: je bent zo verschrikkelijk goed, laat het nou meer zien.”