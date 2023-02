Vejinovic over vreselijk nieuws rondom Atsu: ‘Leef erg mee met zijn familie’

Zaterdag, 11 februari 2023 om 09:20 • Laatste update: 09:25

Marko Vejinovic is geschrokken van het nieuws over zijn oud-teamgenoot Christian Atsu. Er heerst momenteel een hoop onzekerheid rondom het leven van de 31-jarige Ghanees, die nog altijd niet is teruggevonden onder het puin na de aardbeving in Turkije en Syrië. Na afloop van de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen VVV-Venlo en Heracles Almelo sprak Vejinovic met Voetbalzone over de vreselijke situatie. De routinier hoopt dat Atsu snel in leven gevonden wordt en denkt aan zijn familie.

Vejinovic speelde in het seizoen 2013/14 samen met Atsu bij Vitesse. Het nieuws kwam dan ook hard aan bij de 33-jarige controleur. “Toen ik het las schrok ik heel erg. Ik leef heel erg mee met zijn familie. Ik hoop dat ze hem er levend uit kunnen halen en dat het helemaal goed komt met hem.” Vejinovic kent Atsu als een fijne teamgenoot. “Hij was een hele rustige en verlegen jongen. Een harde werker. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk levend gevonden wordt.”

Alle beetjes helpen. Doneren kan via IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. "Aardbeving" of via giro555.nl

Heracles

Na een indrukwekkende minuut stilte werd er vrijdagavond wel gevoetbald in de Keuken Kampioen Divisie. Heracles deed slechte zaken in de titelstrijd door met 3-1 onderuit te gaan in Venlo. Trainer John Lammers was dan ook niet tevreden over zijn elftal. “In de eerste helft is er weinig aan de hand. Je speelt goed en maakt de 0-1. Maar in de tweede helft geef je het te makkelijk weg.” Het gat met koploper PEC Zwolle bedraagt inmiddels tien punten, al speelde Heracles een wedstrijd minder.

VVV-Venlo

Bij VVV was men wel tevreden over het verloop van de avond. De club vierde vrijdagavond het jubileumfeest voor het 120-jarige bestaan. Trainer Rick Kruys was dan ook blij met de inzet van zijn ploeg, die knap terugkwam van een 0-1 achterstand. “Het was een mooie avond, die aan de voorkant goed geregeld is door de club. Uiteindelijk hebben wij een mooie kers op de taart kunnen plaatsen met deze wedstrijd.” VVV versterkte zich tijdens de winterse transferperiode met Soulyman Allouch, die overkwam vanuit Jong AZ. Kruys verwacht veel van de 21-jarige Amsterdammer. “Ik ben ervan overtuigd dat hij ons veel kan brengen.”