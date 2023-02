Ruud Gullit is diep onder de indruk: ‘Hij is een voorbeeld voor Feyenoord’

Zaterdag, 11 februari 2023 om 08:03 • Wessel Antes • Laatste update: 08:43

Ruud Gullit geniet van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü, zo zei hij vrijdagavond als vaste gast in het Ziggo Sport Voetbal Café. De legendarische middenvelder van onder meer het Nederlands elftal en AC Milan ziet dat alle kritiek op de 22-jarige middenvelder is weggevaagd. Gullit vindt dat Kökçü een echte leider is. “Ik vind hem een voorbeeld voor zijn elftal.”

Kökçü, die ondanks zijn prille carrière al 156 (!) officiële wedstrijden speelde voor Feyenoord, heeft een ware metamorfose ondergaan, zo stelt Jan van Halst. “Ik stoorde me aan het begin. Hij was een beetje laks, meer een pleintjesvoetballer. Hij heeft van zijn zwakte zijn kracht gemaakt. Het is echt een karakterspeler geworden.” Gullit doet vervolgens een suggestie. “Komt dat niet door de verantwoordelijkheid die hij nu heeft als aanvoerder?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gullit bewondert de manier waarop Kökçü zich heeft ontwikkeld. “Er was veel kritiek aan het begin hè? Ik heb die wedstrijd (4-4 tegen NEC, winst na strafschoppen, red.) ook gezien en zag wel dat hij het voortouw nam. Hij wilde en ging maar door.” De analist zag één veelzeggend moment. “Hij kreeg kramp, maar ging toch weer door. Ik vind hem een voorbeeld voor zijn elftal.” Trainer Arne Slot benoemde Kökçü in september vorig jaar tot aanvoerder van Feyenoord. De achttienvoudig international van Turkije is momenteel een onmisbare schakel in De Kuip.

De titelstrijd van Feyenoord

Gullit denkt dat Feyenoord een goede kans maakt op de landstitel, maar mist nog wel een belangrijk punt in het geheel. “Meer branie, dat is het enige wat ontbreekt bij Feyenoord. Branie! Het gevoel hebben dat je het kunt doen. Waarom altijd die twijfel? Waarom? Het gaat om geloven!” Vrijdagavond zakte Feyenoord een plek op de ranglijst, door de 5-0 zege van AZ op Excelsior Rotterdam. Zondag komt de Stadionclub nog wel in actie. Op bezoek bij sc Heerenveen kan het elftal van Slot de koppositie herveroveren.