V/d Meijde onderbreekt Advocaat in lofzang over Ajax: ‘Het lek is niet boven’

Zaterdag, 11 februari 2023 om 07:24 • Wessel Antes • Laatste update: 08:42

Andy van der Meijde is nog niet onder de indruk van Ajax onder trainer John Heitinga. Dat zei de analist vrijdagavond als vaste tafelgast in Veronica Offside. Waar Dick Advocaat ziet dat er meer duidelijkheid is bij de Amsterdammers, is Van der Meijde minder tevreden. “Het lek is nog niet boven.” De analist verlangt beter voetbal van Ajax.

Advocaat had Heitinga in zijn tijd als bondscoach van het Nederlands elftal kort onder zijn hoede. “Johnny was een vrij rustige jongen, een serieuze jongen ook.” De 75-jarige Hagenaar zag niet direct een trainer in zijn pupil. “Hij was een van de jongste spelers van het Nederlands elftal in die tijd, veelbelovend. Hij heeft een mooie carrière gehad, maar op die leeftijd kun je nog niet zeggen waar het naartoe gaat.”

De hoofdtrainer van ADO Den Haag wordt door presentator Wilfred Genee gevraagd naar zijn eerste indruk van Heitinga als trainer. “Dat er meer duidelijkheid in het elftal is. Je ziet een stuk meer beleving in het elftal. Dat vind ik wel, dat zie je ook aan de reactie na goals", aldus Advocaat. Van der Meijde, die aanwezig was tijdens het TOTO KNVB Bekerduel met FC Twente (0-1 winst) in de Grolsch Veste, ziet juist nog veel verbeterpunten. “Ik ben er gister geweest en vind nog niet dat je kunt zeggen dat ze goed voetbal spelen.” Advocaat bekijkt het anders: “Maar ze winnen wel! Dat is het verschil.”

Van der Meijde verlangt meer. “Wij willen dan ook mooi voetbal zien. We willen meer terugzien in de wedstrijd en dat zie je niet. Heel veel verkeerde keuzes, mensen die diep lopen om iets te forceren maar telkens buitenspel staan. Ze moeten echt nog wel even inkomen, je kunt niet zeggen: ‘Het lek is boven’. Dat niet.” Van der Meijde ziet wel een belangrijke verandering onder Heitinga. “Hij zegt: ‘Dit is mijn basiselftal, die gaan spelen.’ Wil je daarin komen moet je je stinkende best doen op de training. Zo niet? Dan kom je er niet in, dan speel je niet. Als je die kans eenmaal krijgt moet je hem dus ook echt pakken.” Journalist Martijn Krabbendam vindt dat overdreven. “Dat zegt de trainer van VV Steenbergen toch ook?”