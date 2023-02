Woerts: Ajax wilde buiten Van der Sar om technisch directeur benoemen

Vrijdag, 10 februari 2023 om 23:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:24

Chris Woerts kwam donderdagavond pas na de uitzending van Vandaag Inside met een opmerkelijk nieuwtje op de proppen. De sportmarketeer vertelde presentator Wilfred Genee in de rubriek In de Wandelgangen dat Ajax vorig jaar zomer heeft geprobeerd om Alex Kroes binnen te halen als technisch directeur. De directeur International Football Strategy van AZ weigerde echter om naar Amsterdam te vertrekken, waarna Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar de technische zaken in de Johan Cruijff ArenA op zich namen. Enkele maanden later volgde echter een nieuwe poging.

”Alex Kroes is in de zomer afgewezen door Ajax”, zo onthulde Woerts. ”Dan wordt hij in de laatste week van december gebeld door Frank Eijken, de voorzitter van de bestuursraad van Ajax. Toen hebben ze met elkaar afgesproken op het jeugdcomplex van AZ.” Woerts wist voorts te melden dat alles in kannen en kruiken was en dat Ajax Kroes in december wilde aanstellen als permanente opvolger van Marc Overmars, die een jaar geleden opstapte na grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwelijke medewerkers van Ajax.

Ajax wilde Alex Kroes zonder medeweten van Edwin van der Sar benoemen.

”Toen heeft Alex gezegd: 'Dat kan toch helemaal niet? Weet Edwin hiervan?'” Op dat moment wist Van der Sar helemaal van niets. 'Dat heeft er ook niets mee te maken. Wij zijn in de positie om jou gewoon te benoemen. Dat gaan we ook doen, over Van der Sar heen”', citeerde Woerts de leiding van Ajax. ”Toen heeft Alex gezegd: 'Dat ga ik niet doen, ik heb geen zin in dat gezeik'.” Volgens de sportmarketeer weigerde van der Sar om überhaupt met Kroes te praten. ”Hij dacht: ik zet Hamstra en Huntelaar er neer, dan ben ik zelf een beetje de baas van de technische zaken, ook leuk. En Alex Kroes, die op verzoek van rvc-lid Annette Mosman zijn aandelen in Go Ahead Eagles reeds had verkocht, ging op vakantie met het idee: ik ben het en ik word het.”

Het Algemeen Dagblad wist in januari te melden dat Ajax vorig jaar al tot een akkoord was gekomen met Kroes voor de functie van technisch directeur. Van der Sar wist echter van niets, zo onthulde hij in Rondo van Ziggo Sport. ”Ik heb de naam Alex Kroes wel gehoord, maar ik heb zelf nooit met Alex gesproken op dat vlak.” De algemeen directeur laat de technische zaken bij Ajax graag aan anderen over. ”Dat is totaal niet mijn ding. Ik ben met andere zaken bezig.”

Reactie Derksen

Johan Derksen kijkt niet op van de hele gang van zaken. ”Ze hebben ook over de rug van Van der Sar en de technische staf hebben ze toen ook een transfer (komst van Odysseas Vlachodimos, red.) tegengehouden. Als de technische staf die er nu zit een transfer wil realiseren, dan zit Van der Sar in het complot, die weet daar van. Dat is al een teken dat ze die hele technische afdeling niet serieus nemen”, aldus Derksen, die nogmaals aangeeft dat Van der Sar niet geschikt is voor de functie van algemeen directeur van Ajax en dat de rvc in Amsterdam hem niet serieus neemt.

Topkandidaat

Ondertussen lijkt Julian Ward de voornaamste kandidaat om deze zomer als technisch directeur aan te treden bij Ajax. ”Het is redelijk concreet”, zei Mike Verweij in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. ”Hij staat heel hoog op de lijst van Ajax. Er worden gesprekken gevoerd, of tenminste, dat zijn nog oriënterende gesprekken. Maar ik denk wel dat er een kans is dat het doorgaat. Ward mag twee jaar niets doen. Hij heeft een concurrentiebeding in zijn contract staan, maar dat geldt niet voor Nederland. Dus hij mag niet in Engeland aan de slag, na zijn vertrek bij Liverpool. Maar Ward mag wel de directeur worden bij Ajax.”