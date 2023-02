Van der Meijde ziet Feyenoorder opleven en denkt aan terugkeer in Oranje

Vrijdag, 10 februari 2023 om 23:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:11

Andy van der Meijde toont zich vrijdagavond in Veronica Offside kritisch in de richting van Oussama Idrissi. In de optiek van de vaste tafelgast van de talkshow was de vleugelaanvaller van Feyenoord woensdag tegen NEC (4-4) te veel bezig met 'dingetjes'. Het verleidde trainer Arne Slot er echter niet toe om Idrissi voortijdig naar de kant te halen tijdens de spectaculaire bekerontmoeting in De Kuip. Van der Meijde is overigens wel goed te spreken over Javairô Dilrosun.

”Die Dilrosun komt wel weer op, hè. Twee assists en een goal”, is de analist complimenteus richting de buitenspeler van Feyenoord na diens optreden tegen NEC. ”Hij is goed bezig de laatste tijd. Goed voor het Nederlands elftal ook.” Dilrosun debuteerde onder Ronald Koeman in 2018 in Oranje, maar speelde daarna geen interland meer. Tafelgenoot Martijn Krabbendam heeft echter zo zijn bedenkingen. ”Hij is niet constant genoeg. Dat is sowieso het probleem met de buitenspelers bij Feyenoord. Als Slot er twee opstelt, zijn de twee die op de bank zitten in vorm.” Idrissi en Alireza Jahanbakhsh waren tegen NEC de buitenspelers, met Dilrosun en Igor Paixão als invallers.

In zijn eigen programma bij Andy in de Auto adviseerde Van der Meijde Koeman om extra op Tijjani Reijnders te letten. ”Ik had gister Tijjani Reijnders in de auto en hij zei: ‘Kun je even een goed woordje voor me doen?’ Nou bij deze!” Koeman ging kort in op de naam van de AZ’er. ”Nou, hij doet het goed toch die jongen!” De 24-jarige middenvelder beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak in Alkmaar en was in 33 officiële wedstrijden al goed voor zes doelpunten en acht assists.

Idrissi

Van der Meijde is minder positief over Idrissi, die zelf zijn strafschop benutte en daarna de bal demonstratief weggooide. Even later faalde Ilias Bronkhorst, waardoor NEC het bekertoernooi verliet. ”Die Idrissi is een goede speler, maar die is elke keer bezig met die dingetjes. Aan spelers trekken en dit soort dingen”, verwijst hij naar het weggooien van de bal. ”Als buitenspeler hoor je dat eigenlijk niet te doen, want je speelt op de helft van de tegenstander. Dan pak je een gele kaart en benadeel je je eigen team. In de wedstrijd vroeg hij ook een paar keer om kaarten Een goede voetballer, maar dat moet hij gewoon niet doen. Daar erger ik me een beetje aan.”