Pioli wint eindelijk weer met Milan maar laat Zlatan wachten op rentree

Vrijdag, 10 februari 2023 om 22:40 • Wessel Antes • Laatste update: 22:50

AC Milan heeft vrijdagavond een minimale 1-0 zege geboekt op Torino. De Italiaanse grootmacht wist voor het eerst in acht competitieve wedstrijden weer eens te winnen. De laatste overwinning van de Milanezen dateerde namelijk van 4 januari dit kalenderjaar, toen Salernitana met 1-2 verslagen werd. Zlatan Ibrahimovic, die eindelijk weer bij de selectie zat, zal nog even moeten wachten op zijn rentree.

Bij Milan zat Ibrahimovic na acht maanden eindelijk weer bij de selectie. De 41-jarige spits kwam vanwege een knieblessure sinds de kampioenswedstrijd tegen Sassuolo (0-3 winst) van 22 mei vorig jaar niet meer in actie. Trainer Stefano Pioli achtte zijn superspits tegen Torino echter nog niet nodig, waardoor Ibrahimovic mogelijk pas komende dinsdag zijn rentree maakt tijdens het Champions League-duel met Tottenham Hotspur. Olivier Giroud startte tegen Torino op zijn plek in de punt van de aanval.

???????????????????????????????? ??

De Fransman Olivier Giroud schiet de verlossende 1-0 binnen voor de Milanezen ?#ZiggoSport #SerieA #ACMilanTorino pic.twitter.com/bq4sx1koEx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 10, 2023

Milan was in de eerste helft de onderliggende partij. I Rossoneri hadden het knap lastig tegen de bezoekers uit Turijn, die met Perr Schuurs in een driemansdefensie aantraden. Een schot van Torino-spits Antonio Sanabria, randje zestien, vloog maar net langs het doel van doelman Ciprian Tatarusanu. Pas richting het rustsignaal wist Milan zelf de eerste speldenprikjes uit te delen, maar tijdens de theepauze stond de brilstand nog altijd op het scorebord.

Na ruim een uur spelen bracht Giroud daar eindelijk verandering in. De 36-jarige Fransman wist een scherp aangesneden voorzet van Théo Hernández op prachtige wijze met zijn hoofd te verlengen, waarmee hij doelman Vanja Milinkovic-Savic kansloos achterliet. In de slotfase hoopte het thuispubliek op een glimp van Ibrahimovic, maar Pioli bracht met onder meer Charles De Ketelaere en Divock Origi andere smaken in de ploeg. Met de Belgen in het elftal wist Milan de drie punten definitief binnen te slepen, waardoor de supporters eindelijk weer mochten juichen.