PEC Zwolle is tien punten los; NAC Breda brengt ultieme ode aan Seuntjens

Vrijdag, 10 februari 2023 om 22:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:56

PEC Zwolle heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. Zelf won de voornaamste titelkandidaat met 4-1 van Jong AZ, terwijl achtervolger Heracles Almelo met 3-1 verloor bij VVV-Venlo. Bij NAC Breda - De Graafschap stond alles in het teken van het prachtige eerbetoon met vuurwerk richting Ralf Seuntjens, die voor beide clubs speelde en kort geleden werd schoon verklaard van lymfeklierkanker.

MVV Maastricht - TOP Oss 5-1

Ruben van Bommel was vrijdagavond de grote held van MVV, dat moest terugkomen van een achterstand tegen TOP Oss. Rick Stuy van den Herik profiteerde halverwege de eerste helft van slordig verdedigen van de thuisclub, om vervolgens de 0-1 aan te tekenen. Nog voor rust trok de zoon van Mark van Bommel de stand gelijk, na goed voorbereidend werk van Koen Kostons. Tien minuten na rust werkte Van Bommel junior de bal over doelman Thijs Jansen heen: 2-1. De spanning verdween toen Rein van Helden met een uur spelen op de klok binnenkopte uit een afgemeten voorzet. Nicky Souren maakte vervolgens het Limburgse feest compleet door voor de 4-1 te zorgen in minuut 63. In de blessuretijd bepaalde Dailon Livramento de eindstand op 5-1 voor het imponerende MVV.

NAC Breda - De Graafschap 2-0

Voorafgaand aan de ontmoeting in Breda was er vuurwerk voor Seuntjens, die beide clubs diende en die onlangs is schoon verklaard van lymfeklierkanker. Het was even wachten op de openingstreffer, die pas vijf minuten voor rust viel. Boyd Lucassen werd in de zestien neergehaald en het was vervolgens Odysseus Velanas die niet faalde vanaf elf meter: 1-0. Tien minuten na rust nam NAC een voorschot op de thuiszege op De Graafschap. Na een prachtige en vlotte aanval wist Ezechiel Banzuzi de voorsprong te verdubbelen. De bezoekers uit Doetinchem, waar Adrie Poldervaart ontbrak vanwege het Guillain-Barré Syndroom, waren niet bij machte om terug te keren en gaan dus met een nederlaag huiswaarts.

Prachtig onthaal voor Ralf Seuntjens in Breda ??#NACGRA pic.twitter.com/r0FQQ8UGPR — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2023

PEC Zwolle - Jong AZ 4-1

De lijstaanvoerder was eigenlijk bij rust al klaar met het beloftenteam van AZ. Apostolos Vellios lepelde de bal in minuut 26 heerlijk over doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro heen: 1-0. Luttele minuten later kon Younes Taha na een hoekschop van dichtbij raak schieten. Diezelfde Taha had het op zijn heupen en tekende tien minuten voor rust ook voor de 3-0. PEC ging na de hervatting vrolijk verder en het was Dean Huiberts die de stand na een uur spelen naar 4-0 tilde. Jong AZ redde nog wel de eer: Mexx Meerdink scoorde in de 64ste minuut namens de bezoekers. Het was echter bij lange na niet voldoende om de koploper nog in de problemen te brengen.

PEC Zwolle verstevigde de koppositie met een ruime zege.

Willem II - FC Dordrecht 1-0

De Tilburgers kregen op eigen veld in ieder geval voldoende kansen. Elton Kabangu leek ook daadwerkelijk te scoren in de eerste helft, maar de aanvaller deed dat wel in buitenspelpositie. Er was de roep om een strafschop toen Ringo Meerveld zich in de zestien langs drie verdedigers wurmde, maar de bal ging desondanks niet op de stip. Willem II toonde zich ook na rust improductief, zelfs toen er wel een strafschop werd gegeven. Doelman Liam Bossin redde zeer fraai op de inzet van Jizz Hornkamp. Kabangu, die eerder nog een goal zag worden geannuleerd, bezorgde Willem II dertien minuten voor tijd alsnog de volle buit.

De gemiste penalty van Jizz Hornkamp werd Willem II niet fataal

FC Den Bosch - Jong Ajax 4-2

Met Lorenzo Lucca in de basis keek Jong Ajax al na zeventien minuten tegen een 1-0 achterstand aan. Anass Ahannach wist van dichtbij een rebound achter doelman Tom de Graaff te werken. Het beloftenelftal van interim-trainer Michel Kreek kwam vervolgens al voor rust knap op voorsprong via Jorrel Hato (kopbal) en Kristian Hlynsson (klutsgoal). In het tweede bedrijf kwam Den Bosch snel weer langszij via Joey Konings. Diezelfde Konings was ook verantwoordelijk voor de derde Brabantse treffer met een rake kopbal. Het slotakkoord was voor Farit Hammouti, die de 4-2 noteerde. De Amsterdammers zakken daardoor naar de zeventiende (!) plaats.

FC Eindhoven - Almere City 0-1

Het duel tussen FC Eindhoven en Almere City was vrijdagavond een regelrechte strijd om plek drie. Na ruim een kwartier spelen zette Pascu de bezoekers op 0-1 door een rebound alert binnen te schuiven. In de 62ste minuut moest Eindhoven verder met tien man, toen Charles-Andreas Brym zijn tweede gele kaart ontving van arbiter Erwin Blank. Met een man meer verzuimde het elftal van trainer Alex Pastoor om de voorsprong uit te breiden, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar.

Helmond Sport - Roda JC Kerkrade 1-0

De supporters van Helmond Sport konden vrijdagavond al na acht minuten juichen. Een kiezelhard schot van Hakon Lorentzen was doelman Moritz Nicolas te machtig: 1-0. In de tweede helft nam Roda JC langzaamaan het initiatief over van de thuisploeg. Toch wisten de Limburgers niet meer langszij te komen, waardoor Helmond voor het eerst in zes wedstrijden weer eens drie punten kan bijschrijven.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 24 18 3 3 35 57 2 Heracles Almelo 23 15 2 6 32 47 3 Almere City FC 24 13 3 8 7 42 4 Willem II 24 11 6 7 13 39 5 FC Eindhoven 24 11 6 7 3 39 6 VVV-Venlo 24 11 6 7 2 39 7 MVV Maastricht 23 11 5 7 7 38 8 Jong AZ 24 10 5 9 2 35 9 Roda JC Kerkrade 24 10 4 10 2 34 10 NAC Breda 24 10 4 10 -1 34 11 Telstar 23 8 8 7 -5 32 12 Jong PSV 23 8 6 9 0 30 13 ADO Den Haag 23 7 7 9 -7 28 14 De Graafschap 24 7 6 11 -4 27 15 FC Dordrecht 24 7 5 12 -10 26 16 FC Den Bosch 24 8 2 14 -13 26 17 Jong Ajax 24 5 10 9 -5 25 18 Helmond Sport 24 7 4 13 -20 25 19 TOP Oss 24 6 3 15 -19 21 20 Jong FC Utrecht 23 4 5 14 -19 17