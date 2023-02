AZ vestigt clubrecord en klimt naar koppositie dankzij galavoorstelling

Vrijdag, 10 februari 2023 om 21:51 • Wessel Antes • Laatste update: 22:23

AZ had vrijdagavond geen kind aan Excelsior Rotterdam: 5-0. De Alkmaarders klimmen door de ruime overwinning (tijdelijk) naar de koppositie in de Eredivisie. Sven Mijnans was met twee doelpunten en een assist de grote man van de avond, terwijl Jesper Karlsson verantwoordelijk was voor de mooiste treffer met een halve omhaal. Het elftal van trainer Pascal Jansen vestigde in de eerste helft een clubrecord door na 38 minuten het vijfde doelpunt aan te tekenen. De snelste 5-0 voorsprong in de clubhistorie van AZ.

AZ toonde vanaf de eerste minuut de wil om de koppositie van Feyenoord over te nemen. In de twintigste minuut was het al raak voor de Alkmaarders. Na een geweldige pass van Karlsson dribbelde Mijnans vanaf de linkerkant naar binnen, om vervolgens met zijn rechterbeen uit te halen: 1-0. De bal werd nog van richting veranderd door een Kralings been, waardoor doelman Stijn van Gassel kansloos was. Daarna was het de beurt aan Karlsson zelf voor een heerlijke treffer. Op aangeven van Mijnans wist de Zweed de bal met een halve omhaal in het Rotterdamse doel te krijgen: 2-0.

'Acrobaat' Jesper Karlsson slaat toe: "Die moet spectaculair en die gaat spectaculair!" ????#azexc pic.twitter.com/8ASDsI8igT — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2023

In de dertigste minuut was het weer aan Mijnans, die de bal via een carambole voor zijn voeten kreeg, waarna hij eenvoudig zijn tweede van de avond kon noteren: 3-0. De 4-0 kwam op naam van Jesper Odgaard, die een voorzet met buitenkant rechts van Karlsson overtuigend wist af te ronden. Clubtopscorer Vangelis Pavlidis tekende vervolgens na 38 (!) minuten voor een historisch snelle 5-0 voorsprong. De Griek volleerde de bal bij de tweede paal achter de onfortuinlijke Van Gassel. Daarmee tekende hij voor de snelste 5-0 voorsprong in de clubhistorie van AZ (37:55).

Na rust deed AZ het een stuk rustiger aan. Na een schot van Pavlidis toucheerde zijn landgenoot Pantelis Hatzidiakos de bal met zijn knie, maar de toevallige poging van de centrale verdediger belandde op de paal. In de slotfase wisselde Jansen vaste krachten als Jordy Clasie, Milos Kerkes, Yukinari Sugawara, Odgaard en Karlsson, om zo de jeugd nog wat minuten te geven. De historische treffer van Pavlidis voor rust bleek ook de laatste treffer van de avond te zijn. Zondag komt Feyenoord nog in actie tijdens een lastig uitduel met sc Heerenveen, maar AZ kan zich tijdelijk koploper van Nederland noemen.