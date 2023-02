Advocaat legt uit waarom hij Feyenoord wél had ingeruild voor Engeland

Vrijdag, 10 februari 2023 om 21:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:34

Dick Advocaat weet niet zeker of Arne Slot er verstandig aan doet om voorlopig bij Feyenoord te blijven. De trainer van ADO Den Haag, met een verleden in De Kuip, wijst vrijdagavond in Veronica Offside op de mogelijkheden op financieel gebied bij Leeds United, dat concrete interesse had in de Feyenoord-coach. Slot verzekerde vrijdagmiddag op een persmoment echter dat hij de Rotterdammers niet wil inruilen voor de nummer zestien in de Premier League.

”Ik had wel geprobeerd weg te komen”, antwoordt Advocaat op de vraag van clubwatcher Martijn Krabbendam wat hij in een dergelijke situatie had gedaan. ”Als je in de Premier League aan de slag kan, dat is een totaal andere wereld. Daar draait echt alles om het voetbal en alles wat mogelijk is, kan daar. En dat is in Nederland niet zo. Met selecties is alles mogelijk daar”, doelt de ADO-coach op zijn eigen periode als manager van Sunderland in 2015, toen hij die club voor degradatie behoedde.

Wilfred Genee denkt dat Feyenoord rekening moet houden met de interesse van meerdere clubs in Slot. ”Dat denk ik wel”, is Advocaat het eens met de presentator. Krabbendam denkt dat Slot wellicht ontevreden is over de smalle selectie en het niet kunnen binnenhalen van Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki. ”Met alle respect, maar ze hebben toch geen smalle selectie?”, werpt Advocaat gelijk op. Krabbendam is van mening dat Feyenoord niet erg ruim in de centrale verdedigers zit en dat er ook krapte is op het middenveld. ”Stiekem had hij wel naar Leeds gewild”, denkt de Feyenoord-watcher te weten.

Reactie Slot

Gevraagd naar de huidige situatie gaf Slot vrijdag op de persconferentie direct duidelijkheid. “De clubs hebben inderdaad contact gehad, maar het is zo dat ik bij Feyenoord blijf.” Ook wanneer Leeds met een enorm geldbedrag komt verandert die situatie niet. De Feyenoord-supporters, onder wie Slot immens populair is, hoeven niet te vrezen. “Daar hoeven ze niet bang voor te zijn.”