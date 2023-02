Kieft opgelucht dat Slot Feyenoord niet met ‘iets verschrikkelijks opzadelt’

Vrijdag, 10 februari 2023 om 19:56 • Rian Rosendaal

Wim Kieft vindt het niet meer dan logisch dat Arne Slot Feyenoord trouw blijft. De columnist van De Telegraaf had het juist heel vreemd gevonden als de coach had gekozen voor Leeds United, waar men een opvolger zoekt van de ontslagen Jesse Marsch. In de optiek kan Slot het mede met het oog op de titelstrijd in de Eredivisie niet maken om Feyenoord tussentijds de rug toe te keren.

”Het zou wat zijn, zeg, als hij niet was gebleven. Hij heeft zijn contract verlengd (tot medio 2025, red.) en dan kan je toch niet midden in het seizoen de club in de steek laten?”, geeft Kieft in zijn wekelijkse bijdrage voor de landelijke krant mee aan Slot. ”Als hij dat had gedaan, zou hij Feyenoord in deze fase – kijk even naar de plek op de ranglijst en de ploeg is nog actief in Europa – met iets verschrikkelijks hebben opgezadeld.” Volgens de analist moet Slot zijn keuzes heel goed afwegen. ”Ook Leeds United speelt gewoon degradatievoetbal, het staat één puntje boven de streep.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kieft is fan van Slot, 'ook al komt hij met zijn lange uitleg soms een beetje als een wijsneus over'. ”Maar voor mij is bepalend dat hij geen onzin verkondigt over topvoetbal en dat hij Feyenoord aantrekkelijk laat spelen.” Slot heeft de koploper aantoonbaar beter laten voetballen in de afgelopen anderhalf jaar, zo luidt het oordeel. ”Dat is allemaal zijn verdienste. Tegelijkertijd moet hij zich realiseren dat je met dit soort clubs, zoals Leeds in de degradatiezone, nooit het voetbal kan brengen dat hij hier verkondigt.”

Dat Slot vanwege de titelstrijd en de jacht op de TOTO KNVB Beker in de picture staat, is volgens Kieft niet meer dan logisch. ”Maar moreel kan hij het naar Feyenoord en de supporters niet maken om nu te vertrekken. Kijk, als het nou Manchester City was dat op de deur klopte, dan had hij natuurlijk gezegd: 'krijg allemaal de pest, ik ben weg'. Dat zou iedereen begrijpen, maar nu weet hij dat hij het niet kan maken en daarom doet hij het ook niet”, aldus Kieft.

Reactie Slot

Gevraagd naar de huidige situatie gaf Slot vrijdag op de persconferentie direct duidelijkheid. “De clubs hebben inderdaad contact gehad, maar het is zo dat ik bij Feyenoord blijf.” Ook wanneer Leeds met een enorm geldbedrag komt verandert die situatie niet. De Feyenoord-supporters, onder wie Slot immens populair is, hoeven niet te vrezen. “Daar hoeven ze niet bang voor te zijn.”