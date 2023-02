Ronald Koeman zorgt voor hoop op nieuwe kans in Oranje: ‘Het is een droom’

Vrijdag, 10 februari 2023 om 19:51 • Wessel Antes • Laatste update: 20:04

Jeremiah St. Juste hoopt op een nieuwe kans in het Nederlands elftal, zo laat de 26-jarige verdediger weten in gesprek met Ziggo Sport. De pijlsnelle mandekker van Sporting Portugal is bezig aan een goede serie bij zijn club en hoopt op de radar te verschijnen bij bondscoach Ronald Koeman. St. Juste werd al eens opgeroepen onder Frank de Boer, maar wacht nog altijd op zijn eerste interland.

Na een lastige start in Portugal is St. Juste inmiddels basisspeler onder trainer Rúben Amorim. De verdediger besloot afgelopen winter ondanks Duitse interesse om in Lissabon te blijven en dat lijkt nu te lonen. St. Juste hoopt nog altijd te debuteren in Oranje, zo laat hij weten. “Ja tuurlijk. De loop van mijn carrière is zo geweest, dat ik dat altijd in mijn hoofd houd. En dat het een droom is.” St. Juste kreeg in zijn carrière meermaals te maken met blessures. De rechtspoot kwam keer op keer terug.

St. Juste vindt het logisch dat hij nog altijd denkt aan Oranje. “Ik heb er twee jaar geleden al eens bij gezeten onder Frank de Boer, maar toen heb ik geen minuten gemaakt helaas. Maar ja, ik heb daar meegetraind, goed getraind. Dus ik wil er zeker bij zitten. Ik heb even mogen proeven, dat smaakte naar meer.” De verdediger speelt sinds afgelopen zomer voor Sporting, dat 9,5 miljoen euro betaalde voor zijn diensten aan 1. FSV Mainz 05. In 21 officiële wedstrijden voor Os Leões was St.Juste goed voor één treffer en één assist.

Dat Oranje vanaf maart aan de slag gaat met een nieuwe bondscoach, is volgens de voormalig Feyenoorder gunstig. “Het is een heel lange tijd geleden, maar ik hoop dat ik daar onder de nieuwe bondscoach in beeld kom. Dan moet ik zorgen dat ik consistent speel, dat ik goed speel. En dan gaan we kijken. Maar het is in ieder geval een droom, absoluut”, aldus St. Juste. Het Nederlands elftal begint op 24 maart aan de EK-kwalificatie en start met een uitwedstrijd bij Frankrijk.