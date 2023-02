Verweij krijgt telefonisch te horen dat bewering over Ajax niet klopt

Vrijdag, 10 februari 2023 om 19:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:17

Mike Verweij komt vrijdag in de Kick-Off-podcast terug op een eerdere bewering over Lorenzo Lucca. De Ajax-watcher zei vorige week dat Ajax een verplichte koopoptie heeft laten opnemen in de huurovereenkomst van Pisa van tien miljoen euro, al was hij niet honderd procent zeker. Verweij laat nu echter weten dat de Amsterdamse club aankomende zomer geen enkele verplichting heeft wat betreft Lucca.

”Ik dacht dat er een verplichte koopoptie op Lucca was”, zo opent Verweij. ”Ik ben door iemand gebeld die kon aantonen dat het niet zo is. Hij wordt gehuurd en Ajax kan hem wel kopen voor tien miljoen. Maar of ze dat gaan doen betwijfel ik. Dan moet hij nog heel veel belangrijke doelpunten maken en ze de Champions League inkoppen. Misschien dat ze het dan doen. Maar het hoeft niet.” Verweij onthulde in de podcast van vorige week vrijdag nog dat Ajax wel degelijk akkoord was gegaan met een verplichte koopoptie voor de Italiaanse spits, die tot twee treffers kwam in elf optredens namens Ajax in de Eredivisie en TOTO KNVB Beker. Voor Jong Ajax wist hij viermaal te scoren in acht duels.

”Lucca hebben ze ook nog in de selectie. Hebben ze daar nou een verplichte koopoptie op? Moeten ze daar tien miljoen voor neerleggen? Dat is toch onbestaanbaar?”, vroeg presentator Pim Sedee zich af. ”Dat schijnt. Nu huren en volgend jaar kopen”, antwoordde Verweij. ”Een verplichte koopoptie. Dan ben je helemaal in de aap gelogeerd. Hij brengt wel iets als hij speelt. De momenten dat hij inviel werd er wel gescoord”, vulde Valentijn Driessen aan.

Julian Ward

Verweij acht de kans groot dat Julian Ward komende zomer bij Ajax wordt gepresenteerd als de nieuwe directeur voetbalzaken. ”Het is redelijk concreet. Hij staat heel hoog op de lijst van Ajax. Er worden gesprekken gevoerd, of tenminste, dat zijn nog oriënterende gesprekken. Maar ik denk wel dat er een kans is dat het doorgaat. Ward mag twee jaar niets doen. Hij heeft een concurrentiebeding in zijn contract staan, maar dat geldt niet voor Nederland. Dus hij mag niet in Engeland aan de slag, na zijn vertrek bij Liverpool. Maar Ward mag wel de directeur worden bij Ajax”, zo verduidelijkt Verweij, die van presentator Pim Sedee de vraag krijgt of Edwin van der Sar met zijn Engelse netwerk een belangrijk aandeel heeft in de interesse in Ward.

”Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik de precieze procedure niet ken. Tegenwoordig is het bij Ajax vaak zo dat een headhuntersbureau wordt ingeschakeld”, geeft Verweij inzage in de werkwijze in Amsterdam. ”En als die ook over de grens kijken, dan zou het ook daar vandaan kunnen komen. Maar Van der Sar heeft via de ECA (European Club Association, red.) geweldige contacten in Europa. Dat is een van de punten waarom hij wél wordt geprezen bij Ajax op dit moment. Dus het zou ook heel goed uit zijn koker kunnen komen”, zo besluit de Ajax-volger zijn analyse over de zoektocht naar een permanente opvolger van de vorig jaar vertrokken Marc Overmars.