Verweij zag Van der Sar gespaard worden en doet opvallende suggestie

Vrijdag, 10 februari 2023 om 18:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:47

Valentijn Driessen is niet echt onder de indruk van het interview dat Edwin van der Sar afgelopen maandag gaf bij Rondo. De chef voetbal van De Telegraaf poneert in Kick-Off Eredivisie de stelling dat presentator Wytse van der Goot de algemeen directeur van Ajax niet niet echt lastige vragen stelde. Van der Sar sprak in de talkshow onder meer over zijn eigen functioneren en het vertrek van Alfred Schreuder en Daley Blind.

”Het werd hem heel makkelijk gemaakt, dat komt ook omdat Ziggo hoofdsponsor is van Ajax”, zo concludeert Driessen enkele dagen na het veelbesproken interview. ”En presentator Wytse van der Goot zat niet echt aan tafel om het Van der Sar echt moeilijk te maken en hem het vuur na aan de schenen te leggen. En dat is natuurlijk wel jammer, want dat verwacht je wel, zeker van een journalistiek programma. Het is een journalistieke talkshow, maar dat kwam er niet uit. Hij hield zich heel eenvoudig staande.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Edwin van der Sar gaf maandag een uitgebreid interview bij Rondo.

”Maar je wil natuurlijk weten wat er gebeurd is in de rust van Ajax - FC Volendam, er is toen een trainer afgebeld”, verwijst Driessen naar het telefoontje van technisch manager Gerry Hamstra naar Ruud Brood om te melden dat hij geen assistent-coach zou worden. ”Je wil ook weten wat er met Peter Bosz aan de hand is. Hoe is de relatie met de commissarissen? Want er is nogal wat aan de hand geweest. Nou, dat was heel oppervlakkig en hij (Van der Sar, red.) mocht gewoon uitpraten en zeggen wat hij ervan vond. En dan gingen we weer naar het volgende onderwerp. Dat vond ik niet sterk, nee. Maar dat ligt niet zozeer aan Van der Sar, maar aan de benadering.”

Verweij ook niet overtuigd

Ajax-watcher Mike Verweij bespreekt het interview met Van der Sar in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. ”Zonder vervelend te willen overkomen, maar ik vond dat hij het voor Edwin van der Sar best aardig deed”, krijgt de Ajax-bestuurder mee als klein compliment. ”Ik vond wel dat hem heel weinig het vuur na aan de schenen werd gelegd. Dat had natuurlijk wel gekund, want er hadden vragen gesteld kunnen worden over Peter Bosz, en hij had natuurlijk veel dieper kunnen ingaan op de affaire-Marc Overmars. Er waren echt heel veel zaken te bespreken, ook de affaire rond Danny en Daley Blind”, spreekt Verweij van een gemiste kans.

”Ja, ik vind het gewoon heel onverstandig om dan bij Ziggo te gaan zitten, omdat Ziggo de hoofdsponsor is van Ajax”, laat Verweij hetzelfde geluid horen als Driessen. ”En als je er dan zo'n interview van maakt, dan wek je de indruk dat de vragen vantevoren zijn doorgestuurd. En alsof je hem toch een beetje spaart. Dus ik denk dat het voor Van der Sar ook veel verstandiger was geweest als hij bijvoorbeeld bij Wilfred Genee was gaan zitten. Ik denk dat je sterker overkomt als je dat gewoon bij iemand doet die je wel kiezelhard aanpakt. Waarbij ik moet aantekenen dat ik Wytse van der Goot een uitstekende collega vind, maar die zat natuurlijk ook in een lastig parket”, is Verweij nog enigszins mild voor de presentator.