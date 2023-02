PSV nog niet klaar met wintertransfers: middenvelder op weg naar uitgang

Vrijdag, 10 februari 2023 om 18:31 • Wessel Antes • Laatste update: 18:36

PSV is met New York City FC in gesprek over een transfer van Richard Ledezma, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige middenvelder lijkt Eindhoven (tijdelijk) te verlaten voor zijn geboorteland. Tijdens de afgelopen zes wedstrijden van PSV zat Ledezma op de reservebank, maar de rechtspoot kwam niet aan spelen toe. Daarom is de club bereid om hem te verhuren aan de nummer drie van de Major League Soccer van afgelopen seizoen.

Ledezma beschikt in het Philips Stadion over een contract tot medio 2024. Aangezien de Mexicaanse Amerikaan bij PSV onder meer Xavi Simons, Joey Veerman en Guus Til voor zich moet dulden willen de Eindhovenaren meewerken aan een huurtransfer. Bij een uitstekend bod zou Ledezma zelfs definitief kunnen vertrekken. Om welk bedrag dat zou gaan is niet bekend. Transfermarkt.com schat Ledezma’s waarde op zo’n 800.000 euro.

De eenvoudig international van de Verenigde Staten speelt al sinds januari 2019 voor PSV, toen hij transfervrij werd overgenomen vanuit de jeugdopleiding van Real Salt Lake. Bij Jong PSV maakte Ledezma vervolgens behoorlijk wat indruk. In 47 officiële wedstrijden voor het beloftenelftal was de middenvelder goed voor zeven doelpunten en zeven assists. Mede door blessureleed kwam Ledezma nooit echt uit de verf in de hoofdmacht van de club.

Daarom lonkt nu na 22 officiële wedstrijden een (tijdelijk) afscheid bij PSV. Ledezma moest het tijdens zijn optredens in het eerste voornamelijk doen met korte invalbeurten en liet tot dusver één doelpunt en één assist noteren. Afgelopen zomer hoopte Vitesse nog op de komst van Ledezma, maar tot een uitleenbeurt kwam het niet. Nu lijkt trainer Ruud van Nistelrooij er alsnog voor te kiezen om Ledezma van de hand te doen.