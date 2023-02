Messi en Mbappé gaan kort na WK-finale opnieuw de strijd met elkaar aan

Vrijdag, 10 februari 2023 om 18:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:28

Lionel Messi, Kylian Mbappé en Karim Benzema zijn genomineerd voor de The Best FIFA Men's Player-award. Eerstgenoemde lijkt de gezien de wereldtitel van Argentinië, waar hij een groot aandeel in had, de topfavoriet voor de prijs te zijn. De winnaar wordt op 27 februari in Parijs bekendgemaakt.

Na afloop van het WK werd Messi, die tijdens het toernooi zeven keer tot scoren kwam, al gekroond tot beste speler, terwijl ploeggenoot Mbappé de topscorerstitel opeiste met acht treffers. Dat had de vleugelspeler mede te danken aan zijn hattrick in de finale tegen Argentinië. Ondanks de masterclass van Mbappé trokken de Zuid-Amerikanen na strafschoppen aan het langste eind. De winnaar wordt bepaald door een internationale jury, bestaande uit de huidige coaches en aanvoerders van alle nationale selecties, een gespecialiseerde journalist van ieder land en supporters, die geregistreerd zijn op de site van de FIFA.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Benzema kende een gedenkwaardig jaar. De spits van Real Madrid won met zijn club de Spaanse landstitel, de Champions League en Europese Supercup. De Fransman werd vorig jaar voor zijn prestaties beloond in de vorm van de ultieme individuele prijs: de Ballon d'Or. Benzema en Mbappé wonnen The Best FIFA Men's Player-award niet eerder, terwijl Messi in 2019 met de prijs aan de haal ging. De award van de FIFA is sinds 2016 losgekoppeld van de Ballon d'Or-verkiezing.

Vrouwen

De FIFA heeft tevens de kanshebbers voor de The Best FIFA Women’s Player-award gepresenteerd. Alex Morgan (VS, Orlando Pride/San Diego Wave), Beth Mead (Engeland, Arsenal) en Alexia Putellas (Spanje, Barcelona) zijn de genomineerden. Laatstgenoemde is de titelverdedigster van de prijs. De Spaanse won bovendien de laatste twee Ballon d'Ors. In 2022 troefde Putellas mede-kanshebber Mead ternauwernood af.