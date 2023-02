Ten Hag springt in de bres voor gefrustreerde pupil: ‘Hij is vrij emotioneel’

Erik ten Hag denkt dat men de emoties bij Alejandro Garnacho niet te zwaar moet wegen. Dat zegt de 53-jarige oefenmeester vrijdagmiddag op de persconferentie van Manchester United voorafgaand aan het uitduel met Leeds United. Ten Hag is tevreden over de ontwikkeling van de achttienjarige aanvaller en vindt het logisch dat Garnacho afgelopen zaterdag tijdens het duel met Crystal Palace (2-1) teleurgesteld reageerde na zijn wissel.

Garnacho kwam tegen Palace in de 59ste minuut als vervanger van Wout Weghorst in de ploeg, om vervolgens in de 87ste minuut vervangen te worden door Harry Maguire. Garnacho was het slachtoffer van de rode kaart voor Casemiro, waarna United moest knokken om de voorsprong vast te houden. Voor de jonge Argentijn was het een uiterst pijnlijk moment, maar Ten Hag weet dat hij er inmiddels al overheen is.

“Hij is vrij emotioneel”, aldus Ten Hag. “Dat is ook een kracht van hem: hij wil winnen, hij wil voetballen, hij wil geen minuut missen. Dat is iets goeds. Hij is volledig overtuigd van zichzelf en wil tot het laatste moment het team helpen. Maar hij accepteert ook onze beslissingen. Het team staat boven iedereen en ik denk dat hij dat wel weet.” Afgelopen woensdag begon Garnacho tegen Leeds (2-2) wel in de basis.

Ten Hag is tevreden over Garnacho’s ontwikkeling. “Ik vind dat hij het goed doet, hij heeft impact en dreiging. Afgelopen woensdag had hij tegen Leeds ook goede acties. Hij speelde levendig en creëerde kansen, maar hij had wel moeten scoren. Daar gaat het uiteindelijk om. Als aanvaller moet je ook goals en assists leveren.” In 24 wedstrijden voor United was Garnacho tot dusver goed voor twee doelpunten en vijf assists.

Ten Hag vindt dat Garnacho exceptionele kwaliteiten in huis heeft, maar verwacht wel verbetering. “Alle spelers moeten dapper zijn, in het belang van het team. Dat doet hij vrij goed, want hij zoekt zijn tegenstanders op en speelt ze uit. Hij creëert kansen, maar van een speler van Manchester United verwachten wij dat hij impact heeft op het scoreformulier.” Op Old Trafford ligt Garnacho slechts vast tot medio 2024, al heeft de Engelse grootmacht de optie om zijn contract met een seizoen te verlengen.