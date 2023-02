Guardiola is woest en beschuldigt Premier League-clubs van samenzwering

Vrijdag, 10 februari 2023 om 17:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:52

Josep Guardiola heeft op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Aston Villa fel van zich afgebeten. Volgens de Premier League heeft Manchester City de Financial Fair Play-regels meer dan honderd keer overtreden en daar heeft de Spaanse oefenmeester vrijdag op gereageerd. Mogelijke sancties zijn puntenaftrek en degradatie naar de Championship. Volgens de trainer heeft zijn werkgever echter niets verkeerd gedaan en zitten de andere negentien Premier League-clubs achter het onderzoek naar City.

The Citizens worden beschuldigd van overtredingen die teruggaan tot het seizoen 2009/10. Over een periode van negen jaar wordt de Engelse grootmacht beschuldigd van het ontwijken van Financial Fair Play, het 'opblazen' van sponsorovereenkomsten, het ontbreken van gegevens over deze deals en het betalen van ongepaste bedragen aan zowel spelers als trainers. Dit alles bleek uit een publicatie van The Times afgelopen maandag.

"De club heeft bewezen volledig onschuldig te zijn", foeterde Guardiola. "Wat er gebeurd is sinds maandag is hetzelfde als wat er gebeurde met de UEFA", refereerde de oefenmeester aan het onderzoek van de Europese voetbalbond in 2019. Begin 2020 werd City door de UEFA voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De club spande vervolgens met succes een beroepszaak aan tegen de Europese voetbalbond bij het internationaal sporttribunaal CAS. De schorsing was daarmee van de baan. Daarnaast werd de door de UEFA opgelegde boete van dertig miljoen euro door het CAS verlaagd naar tien miljoen.

"Wij hebben de kans niet gehad om ons te bewijzen, we zijn al veroordeeld", ging de Catalaan verder. City verklaarde in een statement al dat het onschuldig is en het benodigde bewijs in huis heeft. Guardiola stelt dat het onderzoek is geïnitieerd door andere clubs uit de Premier League. "Ja, natuurlijk. Zo is de Premier League. Ik weet niet waarom, dat moet je aan de directeuren van die clubs vragen. Ga naar hun persconferenties en vraag het hen." Ondanks dat City en Guardiola van hun onschuld overtuigd zijn, is het onzeker hoe de zaak gaat aflopen. "We hebben goede advocaten. Ik denk dat de negentien Premier League-clubs ook goede advocaten in de arm zullen nemen om hun posities te verdedigen."

"Je moet begrijpen dat er negentien teams in de Premier League zijn die ons beschuldigen, zonder dat wij ons daarbij kunnen verdedigen. We prijzen ons gelukkig dat we in een schitterend land leven waar iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is", zei Guardiola sarcastisch. "Ik heb er meer vertrouwen in dan bij het onderzoek van de UEFA, omdat we er nu ervaring mee hebben en meer informatie hebben. Ik had graag gewacht om te zien wat er zou gebeuren, maar in het geval dat we niet onschuldig worden bevonden zullen we moeten accepteren wat de rechter en Premier League bepalen. Maar als dezelfde situatie als met het onderzoek van de UEFA uitkomt en we onschuldig zijn, wat gaat er dan gebeuren om onze schade te herstellen?", refereert Guardiola naar de geleden reputatieschade.