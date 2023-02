KNVB glundert: Philips Stadion het decor voor historische vrouwenfinale

Vrijdag, 10 februari 2023 om 16:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:41

De finale van de UEFA Women’s Champions League van dit seizoen wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven, zo maakt de KNVB vrijdag bekend. Het is voor het eerst dat de finale van de Champions League voor vrouwen in Nederland gespeeld wordt. De eindstrijd vindt plaats op zaterdag 3 juni. Liefst acht Oranje Leeuwinnen maken kans om de finale in eigen land te spelen.

Lucienne Reichardt, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, laat weten verheugd te zijn. “We kijken er ontzettend naar uit om deze finale samen met PSV en de gemeente Eindhoven te mogen organiseren en we gaan voor een vol stadion. Dit affiche biedt een fantastische gelegenheid om de top van het Europese vrouwenvoetbal in Nederland aan het werk te zien. We hebben tijdens eerdere topevenementen kunnen zien wat het vrouwenvoetbal dan los kan maken in ons land. We hopen dat de komst van deze finale naar Nederland jonge generaties inspireert om het vrouwenvoetbal qua beleving naar een volgend level te tillen.”

Het toernooi bevindt zich inmiddels in de kwartfinales. Onder de acht overgebleven ploegen begeven zich meerdere Oranje-internationals. Daniëlle van de Donk, Damaris Egurolla (beiden Olympique Lyonnais), Jackie Groenen, Lieke Martens (beiden Paris Saint-Germain), Dominque Janssen, Lynn Willems, Jill Roord (allen VfL Wolfsburg) en Victoria Pelova (Arsenal WFC) maken allen kans om de finale in Eindhoven te spelen. Naast Pelova komt ook Vivianne Miedema uit voor the Gunners, maar zij zal een eventuele eindstrijd niet halen vanwege een gescheurde voorste kruisband in haar knie.

De Women's Champions League wordt sinds 2010 georganiseerd. Shanice van de Sanden is tot op heden de meest succesvolle Nederlandse gebleken, door de Europese hoofdprijs met VfL Wolfsburg driemaal op rij te veroveren (2018, 2019, 2020). Martens won het toernooi in 2021 met Barcelona, terwijl Egurolla en Van de Donk in 2022 de beker omhoog konden houden bij Olympique Lyon.