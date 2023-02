Slot wil gesprek na ‘onhandige actie’: ‘Maar hij stond niet op het veld’

Vrijdag, 10 februari 2023 om 14:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:12

Arne Slot wilde vrijdagochtend het gesprek aangaan met Quilindschy Hartman over diens tackle in de thuiswedstrijd tegen NEC (4-4, w.n.s.) van afgelopen woensdag. De linksback zette een harde tackle in op Bart van Rooij, maar die charge bleef onbestraft. Slot laat vrijdagmiddag op de wekelijkse persconferentie weten dat hij daarover wilde praten met Hartman.

“Dat wilde ik vanochtend even doen, maar toen stond hij niet op het veld”, begint de trainer van Feyenoord. “Ik had het wel even willen benoemen, ja. Het is, ongeacht de minuut, niet zo slim om zo’n tackle in te zetten op die plek op het veld. Waarom hij vanochtend niet op het veld stond? Ik verwacht gewoon dat hij kan spelen, maar hij had volgens mij zijn knie iets verdikt. De medische staf vond het daarom verstandig als hij vandaag nog even binnen bleef. Ik verwacht wel gewoon dat hij zondag inzetbaar is.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De koploper van de Eredivisie heeft sinds de start van de tweede seizoenshelft een zwaar programma achter de rug. Jeroen Stekelenburg van de NOS geeft aan dat Feyenoord ‘die wedstrijden niet altijd heel makkelijk heeft gewonnen’. “Nee, maar de afgelopen maanden al niet. De afgelopen anderhalf jaar al niet zou ik bijna zeggen”, reageert Slot. “Ik ben iemand, zeker naar mijn spelersgroep toe, die liever de positieve dingen uitlicht en daarnaast de verbeterpunten aangeeft. Ik besteed meer tijd aan de positieve punten dan aan de negatieve dingen. Dat wil niet zeggen dat ik mijn ogen sluit voor wat er ook beter kan. Ik vind dat voor Feyenoord het glas vooral halfvol moet zijn. Voor elke Feyenoord-supporter zou het glas niet halfvol moeten zijn, maar veel voller dan half”, probeert Slot duidelijk te maken.

Dat Feyenoord de afgelopen wedstrijden niet altijd even makkelijk omzette in een overwinning, baart Slot geen zorgen. “Maar ik vind het wel jammer omdat ik het liever anders had gezien. Ik denk dat je de weerstand altijd in acht moet nemen als je een prestatie beooordeelt. Als je de afgelopen weken hebt gezien, dan weet je dat wij een zwaar programma hebben gehad. Dat waren allemaal tegenstanders uit het linkerrijtje. Voor de Feyenoord-supporters zou het glas daarom zeker halfvol moeten zijn omdat ze gezien hebben dat we makkelijk meekonden met die tegenstanders. Dat had denk ik niemand een halfjaar geleden verwacht. De ontwikkeling in het team is daarnaast ook zichtbaar. Tegelijkertijd blijf je geen koploper als je elke keer gelijk blijft spelen. Dat is wel duidelijk”, aldus de oefenmeester van Feyenoord.