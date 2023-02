Slot spreekt over contact tussen Feyenoord en Leeds en schept duidelijkheid

Vrijdag, 10 februari 2023 om 15:05 • Wessel Antes

Arne Slot is niet van plan om te vertrekken uit De Kuip, zo zegt de 44-jarige oefenmeester vrijdagmiddag op de wekelijkse persconferentie. Volgens de trainer van Feyenoord heeft de Rotterdamse club wel contact gehad met Leeds United, maar Slot blijft bij Feyenoord. In de afgelopen week werd hij hevig gelinkt aan een overstap naar Elland Road, maar de nummer zestien van de Premier League moet dus verder op zoek.

Gevraagd naar de huidige situatie schept Slot direct duidelijkheid. “De clubs hebben inderdaad contact gehad, maar het is zo dat ik bij Feyenoord blijf.” Ook wanneer de Engelse laagvlieger met een enorm geldbedrag komt verandert die situatie niet. De Feyenoord-supporters, onder wie Slot immens populair is, hoeven niet te vrezen. “Daar hoeven ze niet bang voor te zijn.”

Feyenoord hield de afgelopen dagen voet bij stuk en liet direct aan zowel Slot als Leeds weten dat een vertrek geen optie is. “De club was heel duidelijk. Het is een compliment dat zo'n club als Leeds United interesse heeft. Het is een prachtige club in Engeland, maar het is geen teleurstelling en ook geen straf om bij Feyenoord verder te gaan. We staan er op veel fronten heel goed voor. In de competitie, we zitten nog in een Europees toernooi. Ik ga met veel enthousiasme verder.”

Dennis te Kloese

Donderdagochtend liet algemeen directeur Dennis te Kloese nog aan Voetbal International weten dat Leeds zich niet gemeld had. “Ik heb niets van Leeds gehoord", liet de 48-jarige bestuurder optekenen. "Niet officieel en ook niet officieus. Ik ken Leeds bovendien als een correcte club, dus ik geloof niet dat ze dit achter onze rug om spelen. Vorig jaar zomer ging de transfer van Luis Sinisterra ook gewoon op een hele nette, correcte manier.” Mogelijk is die situatie later op de dag veranderd. Na de bevestiging van Slot zal Leeds zich op een andere kandidaat moeten richten. De club zit sinds afgelopen maandag zonder manager, toen Jesse Marsch zijn congé kreeg.