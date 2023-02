Van Nistelrooij is tevreden over drietal en waarschuwt Obispo: ‘Geen garanties’

Vrijdag, 10 februari 2023 om 14:00 • Noel Korteweg

Ruud van Nistelrooij neemt het zaterdagavond met PSV in eigen huis op tegen FC Groningen en zal revanche willen nemen voor de heenwedstrijd tegen de Trots van het Noorden (4-2 verlies) van eerder dit seizoen. De trainer van de nummer vier van de Eredivisie blikt op de wekelijkse persconferentie vooruit op het duel in het Philips Stadion en is lovend over Joey Veerman, Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard.

De Eindhovenaren kunnen in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen niet beschikken over Armando Obispo. De centrale verdediger werd voor twee duels geschorst na zijn rode kaart in de topper tegen Feyenoord (2-2). Het is niet per se zeker dat Obispo direct weer aan de aftrap staat bij zijn terugkeer, zo geeft Van Nistelrooij aan. “Er zijn geen garanties. Als iemand anders een kans pakt, bekijk je dat als trainer ook weer.”

De oefenmeester is dan ook tevreden over de reactie van Veerman, die de afgelopen weken niet altijd zeker was van een basisplaats. “Nu is Joey bijvoorbeeld weer terug en hij heeft goed gereageerd. Dat is ook hoe het moet, omdat een ander altijd klaarstaat om zijn kans weer te pakken.” Van Nistelrooij is daarnaast ook lovend over Hazard en Van Aanholt. De twee nieuwelingen maakten hun debuut voor PSV vorige week in De Kuip, waarbij Hazard direct trefzeker was. “Het is goed om te zien hoe Van Aanholt en Hazard zijn binnengekomen”, zegt de trainer. “Patrick vult zijn rol in zoals we dat willen zien en is vanaf het eerste moment in de goede zin van het woord aanwezig.”

“Thorgan voelt zich goed in de groep en laat dat ook zien, door meteen met een goal en een assist te komen.” Van Nistelrooij geeft aan dat de Belgische aanvaller zou kunnen starten tegen de nummer zeventien van de Eredivisie. “Maar dan is het wel afwachten hoe lang hij het kan volhouden.” De Eindhovenaren gingen eerder dit seizoen onderuit in Groningen en de trainer weet wat dit keer beter moet. “Wij willen de bal goed rond laten gaan en zo vaak mogelijk in de eindfase komen. Als ik kijk naar de wedstrijd tegen Feyenoord, dan kan het aan de bal beter en ook na balveroveringen.”