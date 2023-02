Aankoop van 32 miljoen euro flopt in Milaan: ‘En het kan nog erger’

Vrijdag, 10 februari 2023 om 13:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:52

La Gazzetta dello Sport heeft deze vrijdag de pijlen gericht op Charles De Ketelaere. De zomeraanwinst komt nog niet uit de verf bij AC Milan en moet dat bekopen met een kritisch stuk in de grootste Italiaanse sportkrant. De Belg, die groot op de voorpagina prijkt, wordt vooral een gebrek aan productiviteit verweten, daar hij nog niet wist te scoren sinds zijn komst naar Milan. Het prijskaartje van 32 miljoen euro helpt hem daar niet bij.

"De Ketelaere, flop in Milaan", kopt de roze sportkrant. "Hoe verder het seizoen vordert, hoe meer De Ketelaere achteruitgaat. De all-in-aanwinst van Milan bevindt zich steeds meer in de marge. Definitief is dit niet - hij wordt pas over een maand 22 - maar toch. Charles, we hebben meer dan één probleem. In de afgelopen tien jaar bleef geen enkele spits bij zijn eerste zeventien wedstrijden in de Serie A droog. Zelfs André Silva, een spits zonder gevoel voor doelpunten, niet."

De Ketelaere wordt vooral een gebrek aan productiviteit verweten. Dit seizoen deed hij in 24 wedstrijden mee in alle competities, maar scoren deed hij nog niet. Wel leverde hij één assist af. Ter vergelijking: vorig seizoen tekende De Ketelaere in 49 wedstrijden namens Club Brugge voor 18 goals en 10 assists. "De Belgische competitie is geen Serie A, maar het valt niet te ontkennen dat de technische leiding van Milan hele andere verwachtingen had", luidt het oordeel.

La Gazzetta trekt de pijnlijke vergelijking met Khvicha Kvaratskhelia. Niet alleen werd het Georgische toptalent voor veel minder gekocht door Napoli (10 miljoen tegenover 32 miljoen), ook was hij veel beslissender voor zijn ploeg. Kvaratskhelia hielp zijn ploeg mede dankzij 10 goals en 14 assists in 22 wedstrijden aan de koppositie in de Serie A. Waar De Ketelaere 6.100 euro per minuut kost, betaalt Napoli slechts 1.200 euro per minuut voor Kvaratskhelia. "Het gat op de ranglijst symboliseert het gat op de markt tussen Milan en Napoli."

De gifbeker is voor De Ketelaere vermoedelijk nog niet helemaal leeg, daar de kans groot is dat Stefano Pioli net als in de derby tegen Internazionale vasthoudt aan zijn driemansdefensie. De kans op speelminuten neemt daardoor af voor de Belgische middenvelder. "Het kan nog erger. Al blijft Pioli ervan overtuigd dat De Ketelaere uitstekende kwaliteiten heeft en meer tijd nodig heeft. Maar de crisis wacht niet..." Milan speelt vrijdagavond in eigen huis tegen Torino. Dinsdagavond wacht in de Champions League de ontmoeting met Tottenham Hotspur.