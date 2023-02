Unibet Uitblinker: een hoge quotering voor een schot op doel van Tadic

Zondag, 12 februari 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal

Ajax krijgt zondag RKC Waalwijk op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van interim-trainer John Heitinga wist drie keer op rij te winnen en heeft dus de smaak behoorlijk te pakken. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Ajax - RKC is dit een speciale odd voor een schot op doel van Dusan Tadic. De reguliere quotering voor een schot van de aanvoerder annex aanvaller is 1.54. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 2.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Tadic had donderdag een prachtige assist in huis op Mohammed Kudus, die Ajax tegen FC Twente (0-1) naar de winst schoot in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker.

De eerder dit seizoen bekritiseerde Tadic heeft ook onder Heitinga, die het onlangs overnam van de ontslagen Alfred Schreuder, een basisplaats. Het leek er even op dat de routinier zou verkassen naar AS Roma. Tadic had zijn jawoord reeds gegeven aan José Mourinho, maar omdat Nicolò Zaniolo weigerde naar Bournemouth te vertrekken, ging de deal niet door.

