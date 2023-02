Hoe twee amateurs een stage afdwongen bij LaLiga-verrassing Rayo Vallecano

Vrijdag, 10 februari 2023 om 13:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:38

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Ismail Moro en Stezo Knott, twee amateurs die via een talentendag van Hamzah Sadiek - Copa Sadiek - op stage mochten komen bij Rayo Vallecano en nu een contract hopen af te dwingen bij los Franjirrojos.

Door Jordi Tomasowa

Rayo Vallecano, de derde club uit Madrid, is dit seizoen de grote verrassing in LaLiga. Succescoach Andoni Iraola staat met zijn selectie na twintig competitieduels op een knappe vijfde plaats, slechts drie punten achter Atlético Madrid. In november zorgde Rayo voor een daverende stunt door grote broer Real Madrid voor eigen publiek in het kleine en volgepakte stadion met 3-2 te verslaan. Rayo speelt zijn wedstrijden middenin de arbeiderswijk Vallecas, die voornamelijk bewoond wordt door de Spaanse onderklasse en toegestroomde Latijns-Amerikaanse arbeidsmigranten.

De talentvolle doelman Ismail Moro is momenteel op stage bij Rayo Vallecano.

In Madrid jagen twee Nederlandse voetballers momenteel hun droom na: als amateur een contract afdwingen bij volksclub Rayo Vallecano. De twintigjarige Knott was tijdens de eerste seizoenshelft dé grote smaakmaker bij vierdedivisionist Hollandia. Vooral zijn goede fysiek viel op, daar hij kracht koppelde aan snelheid. Daarnaast bewees hij bij de amateurvereniging uit Hoorn over een goede techniek te beschikken en doelgericht te zijn. De negentienjarige doelman Moro van ASV De Dijk staat daarnaast te boek als talentvolle sluitpost.

Hoe zijn jullie precies aan een stage bij Rayo Vallecano gekomen?

Knott: “Via Hamzah Sadiek. Hij organiseerde in mei vorig jaar een talentendag in Uithoorn bij de accommodatie van Legmeervogels. Er waren aardig wat scouts aanwezig. Het was eigenlijk een soort talentendag zoals je die ook bij Ajax ziet, maar dan voor de bovenbouw.”

Moro: “Ik ben Hamzah enorm dankbaar dat ik hier bij de beloften van Rayo Vallecano mag meetrainen, wedstrijden kan spelen en dat hij als scout van Rayo gelooft in laatbloeiers. In het begin kunnen mensen in Nederland misschien sceptisch zijn om te investeren in zo’n talentendag. Maar het is voor ons beiden een geweldige investering geweest.

Op de talentendag was meesterscout Piet de Visser aanwezig en hij was erg enthousiast over mij. Meneer de Visser vroeg gelijk naar mijn leeftijd en was verbaasd dat ik bij amateurclub ASV de Dijk speelde. Hamzah weet dat er weinig goede keepers zijn en heeft me in de tussentijd elk weekend samen laten trainen met keeperstrainer Dennis Gentenaar, oud-doelman van onder meer NEC, Borussia Dortmund en Ajax.”

Wanneer hoorden jullie dat jullie werden uitgekozen voor een stage bij Rayo?

Moro: “We hoorden het in de zomer van 2022 en waren erg blij. Hamzah was toen nog actief bij Cádiz. Uiteindelijk ging hij in zee met Rayo Vallecano, dat momenteel zelfs in de race is voor een Champions League-ticket. Dus voor ons alleen maar mooi dat het een stabielere club is geworden en zeker is van LaLiga.”

Beseffen jullie inmiddels al dat jullie op proef zijn bij de beloften van Rayo Vallecano?

Knott: “Nee, nog niet helemaal eigenlijk. Ook bijvoorbeeld als je je bedenkt dat Radamel Falcao slechts één veld naast ons traint. Vorige maand was ik gewoon nog actief bij amateurclub Hollandia, maar het is gelijk lekker gegaan, ik scoorde hier direct twee keer. Ik word nu bijvoorbeeld ineens gevolgd door mensen van de Surinaamse voetbalbond. Zo was ik laatst ook aanwezig in een podcast met Ryan Koolwijk, de assistent-trainer van de bondscoach van Suriname.

Moro: “Ook ik heb geluiden gehoord vanuit de Marokkaanse voetbalbond, want zij gaan nu beter scouten in Europa na het succesvolle WK. Voor mij is het eveneens nog steeds een beetje onwerkelijk. Van de amateurs naar een stage bij een club uit LaLiga. We hebben er echter hard voor gewerkt, dus wilden er iets moois van maken. We kunnen in ieder geval alvast verklappen dat de maand positief genoeg is verlopen. De club belde Hamzah op het moment dat we bij hem in zijn appartement in het centrum van Madrid waren. We kregen toen te horen dat de club erg enthousiast is over ons allebei. Binnenkort volgt meer nieuws.”

Stezo Knott hoopt na een sterk halfjaar bij Hollandia ook een contract af te dwingen bij Rayo Vallecano.

Waar verblijven jullie momenteel?

Knott: “We wonen tijdelijk samen in een villa in Madrid. We hebben ook echt wat aan elkaar. We komen hier uit onze comfortzone, iets wat totaal niet van ons werd gevraagd bij de amateurs.”

Moro: “Het is natuurlijk wel fijn om iemand bij je te hebben die uit hetzelfde land komt. Nu konden we alles een beetje samen ontdekken. De eerste twee dagen heeft Hamzah ons alle leuke plekken van Madrid laten zien. Dus de rest van de maand wisten we al snel waar we moesten zijn als we ons verveelden.”

Hoe zijn de faciliteiten bij de club geregeld? En zijn jullie ook gelijk goed opgevangen?

Knott: “Bij de club is alles goed geregeld. We worden elke dag door een taxi van de club naar het trainingscomplex en weer thuis naar de villa gebracht, iets wat we ook niet gewend waren. We kregen de eerste training ook meteen kleding van de club. Als je eerder op de club bent, kun je gebruikmaken van een paar fitnessapparaten. Verder hebben ze een uitgebreide staf. Zo heb je iemand voor de techniektraining, conditietraining, keeperstraining, fysio en natuurlijk de hoofdtrainer.”

Moro: “Alles is gewoon prima hier. Onze ploeggenoten mogen ons ook. Rayo Vallecano is wel écht een volksclub. Rondom het stadion kom je veel mensen tegen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond. Het temperament is er dus. Ik denk dat Hamzah daarom wel goed ligt hier. Hij kan brutaal zijn op een nette manier. Voor ons geldt hetzelfde, ik kom uit Amsterdam-West en Stezo uit Amsterdam-Noord. We hebben allemaal een beetje die ‘schoffie mentality’, haha.”

Kunnen jullie je ook goed vermaken in je vrije tijd?

Knott: “Ik had mijn PlayStation meegenomen en Hamzah zei direct: ‘Kom je hier om op de Playstation te spelen of om je plek te verdienen?’ Dat zegt hij dan om me scherp te houden. Hij gaf als tip om Spaanse woordjes te leren, of als we dan toch FIFA spelen, Spaans commentaar aan te zetten, dus dat doen we zeker. We zwemmen ook regelmatig in onze vrije tijd om te herstellen.”

Moro: “Madrid is prachtig en lekker zonnig en de mensen hier zijn heel vriendelijk. Maar er is ook veel verleiding. Hamzah is wél écht met je bezig als hij het in je ziet zitten. Zo liepen we bijvoorbeeld aan de Gran Via in Madrid en er kwamen twee hele mooie Spaanse vrouwen naar Hamzah toegelopen, en wij liepen naast hem. De Spaanse dames vroegen hem of wij zin hadden om uit te gaan. Hamzah zei in het Spaans: ‘No mi protecto mi amigos contras chicas locas’, oftewel: nee dank je, ik bescherm mijn jongens tegen jullie gekke meiden. Dit soort dingen zijn wel nieuw voor ons, maar we hebben wel echt gelachen die dag.”

De etenstijden in Spanje zijn anders, was dat nog wennen voor jullie?

Moro: “Toen we in het begin hier waren viel het ons al snel op dat er in de middag veel winkeltjes even dichtgaan en dat het opeens heel erg rustig is op straat. We vroegen aan Hamzah waarom dat was. Hij zei toen lachend dat iedereen hier een siësta houdt, dus een dutje midden op de dag. Dat was voor ons wel even wennen, haha!”

Knott: “Ik vind het vooral mooi dat in elk eethuisje in Madrid voetbal op de televisie aanstaat. Om de tien meter kun je steeds stoppen om de volgende actie van een wedstrijd te zien. Dat blijft bijzonder. Wat ook wel grappig is om te zien, is dat taxichauffeurs hier heel trouw zijn aan elkaar. Er is een rij van taxi's en de achterste zal je altijd doorverwijzen naar de voorste. Bij ons in Amsterdam is dat wel anders. Eenmaal bij een taxichauffeur uit Ecuador ingestapt had Hamzah de afspeellijst overgenomen. Hij begon allemaal salsa en merengue muziek te spelen en die taxichauffeur was verbaasd dat hij die nummers kende. Die man heeft ons gelijk een hele rondleiding door Madrid gegeven. Op dat moment zagen we direct dat kennis van de cultuur wel echt belangrijk is.”