VZ Totaalvoetbal: Klopp en Dyche geven de Merseyside Derby extra lading

Vrijdag, 10 februari 2023 om 14:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:10

In dit wekelijkse overzicht wordt er voorbeschouwd op de topwedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A en Ligue 1. Onder iedere 'wedstrijd van de week' is per competitie het volledige programma te lezen met daarachter – indien relevant – de uitzendinformatie. Onderaan is op volgorde van tijd het volledige wedstrijdaanbod van het aanstaande weekend op ESPN, Ziggo Sport en Viaplay terug te lezen. In dat overzicht zijn ook de Jupiler Pro League, Süper Lig en Liga NOS meegenomen. Helemaal onderaan staat, wederom op volgorde van tijd, een gemengd overzicht van alle wedstrijden die dit weekend op bovengenoemde zenders te zien zijn: totaalvoetbal.



Nederland: Eredivisie & Keuken Kampioen Divisie

Eredivisie

Wedstrijd van de week: Fortuna Sittard - FC Emmen (Zaterdag, 21.00 uur. ESPN 3)

Fortuna Sittard wist uit de laatste drie wedstrijden zeven punten te halen en daarmee hebben de Limburgers zichzelf een enorme dienst bewezen. Met een huidige elfde plaats staat de ploeg van trainer Julio Velázquez voorlopig veilig in de middenmoot. In de vorige speelronde werd de revelatie van het seizoen, Sparta Rotterdam, op een gelijkspel gehouden, terwijl SC Cambuur (1-2) en sc Heerenveen (2-0) de weken ervoor werden verslagen. Aanvalsleider Burak Yilmaz kan met een assist en twee doelpunten in die wedstrijden niet los gezien worden van de stijgende curve bij Fortuna. De Turkse routinier, die vorig jaar zomer tot veler verrassing naar de club kwam, was dit seizoen goed voor acht treffers en drie assists in de Eredivisie.

Onder meer Turkije kreeg deze week te maken met een zware aardbeving en om het land te steunen speelt Fortuna zaterdag met speciale Giro 555 shirts, die na afloop worden geveild. FC Emmen kent de nodige sportieve zorgen. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat zestiende, op zeven punten van Fortuna. De Drenten wonnen na de WK-break één keer in de Eredivisie, maar deden dat wel tegen uitgerekend titelkandidaat PSV (1-0). Het spel van Emmen is echter bijzonder onvoorspelbaar. Na de wedstrijd tegen de Eindhovenaren ging Emmen kansloos ten onder bij tien man van RKC Waalwijk (2-0), terwijl het zich in de afgelopen speelronde na een 0-2 achterstand knap terugvocht naar een 2-2 gelijkspel tegen Vitesse.

Voor Fortuna-spits Burak Yilmaz zal het duel met FC Emmen vooral in het teken staan van de aardbevingen in Turkije.

Ole Romeny, die voorafgaand het duel met de Arnhemmers niet geheel fit was, liet zijn klasse als invaller zien door belangrijk te zijn bij de gelijkmaker. Emmen ging woensdag in zijn sterkst mogelijke formatie onderuit bij PSV (3-1) in het kader van de TOTO KNVB Beker. Mark Diemers liet zich zien met een fraai doelpunt en hoopt in Fortuna zijn oude ploeg pijn te doen. De spelmaker maakte tussen 2018 en 2020 furore bij de Limburgers en zal hopen zijn oude ploeg pijn te doen.

Volledig programma Eredivisie

Vrijdag

20.00 uur: AZ - Excelsior (ESPN 2)

Zaterdag

18.45 uur: NEC - SC Cambuur (ESPN 2)

20.00 uur: PSV - FC Groningen (ESPN 1)

21.00 uur: FC Emmen - Fortuna Sittard (ESPN 3)

Zondag

12.30 uur: Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles (ESPN 2)

14.30 uur: sc Heerenveen - Feyenoord (ESPN 3)

14.30 uur: Vitesse - FC Utrecht (ESPN 1)

16.45 uur: Ajax - RKC Waalwijk (ESPN 2)

16.45 uur: FC Twente - FC Volendam (ESPN 4)

Keuken Kampioen Divisie

Wedstrijd van de week: NAC Breda - De Graafschap (Vrijdag, 20.00 uur)

NAC Breda zal voorafgaand aan dit seizoen op een hogere plek op de ranglijst hebben gedacht dan het nu staat. De nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie kende onder Robert Molenaar een teleurstellende eerste seizoenshelft en dat koste de trainer op 27 december vorig jaar zijn baan. In de zoektocht naar een opvolger kwamen de Noord-Brabanders uit bij Peter Hyballa. De excentrieke Duitser, die in 2020 al een halfjaar de scepter zwaaide in het Rat Verlegh Stadion, begon uitstekend aan zijn tweede dienstperiode in Breda met overwinningen op TOP Oss (1-2) en Jong AZ (5-1).

In de daaropvolgende wedstrijd werd echter verloren bij ADO Den Haag (2-1), terwijl ook het bekeravontuur ten einde kwam nadat kind van de club en huidig sc Heerenveen-aanvaller Sydney van Hooijdonk NAC met een dubbelslag pijn deed (1-2). Aan de hand van nieuwelingen Élias Már Ómarsson en Tom Boere hoopt de ploeg weer een reeks overwinningen neer te zetten. De Parel van het Zuiden staat momenteel elfde en is drie punten verwijderd van de achtste plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

NAC Breda hoopt zich onder leiding van Peter Hyballa naar de play-offs te voetballen.

De tegenstander van NAC vrijdag, De Graafschap, heeft ook al jarenlang de droom om terug te keren op het hoogste niveau. De Superboeren zijn daar echter nog ver van verwijderd. De Graafschap staat slechts veertiende en heeft vier punten minder dan NAC. Afgelopen vrijdag gingen de Doetinchemmers nog met 0-1 onderuit tegen Telstar, waardoor de kans op promotie steeds kleiner wordt. Woensdag boekte de ploeg wel succes in het KNVB Bekertoernooi door De Treffers met 3-0 naar huis te sturen.

Met name het spel na rust zag er goed uit bij de thuisploeg en het zal hopen dat het die lijn kan doortrekken in Breda. Hoewel een overwinning daar op voorhand een moeilijke opgave lijkt, kan de ploeg van Poldervaart eigenlijk niet anders dan daarvoor te gaan. Bij een nederlaag lijken de promotie-ambities definitief de ijskast in te kunnen gaan. De Doetinchemmers moeten het stellen zonder trainer Adrie Poldervaart, die ziek in het ziekenhuis ligt. Wat er precies met de oefenmeester aan de hand is, is onduidelijk.

Volledig programma Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag

20.00 uur: VVV-Venlo - Heracles Almelo (ESPN 3 & ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: FC Den Bosch - Jong Ajax (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: FC Eindhoven - Almere City (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Helmond Sport - Roda JC (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: MVV Maastricht - TOP Oss (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: NAC Breda - De Graafschap (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: PEC Zwolle - Jong AZ (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Willem II - FC Dordrecht (ESPN 1, schakelkanaal)

Maandag

20.00 uur: Jong PSV - ADO Den Haag

20.00 uur: Jong FC Utrecht - Telstar

20.00 uur: MVV Maastricht - Heracles Almelo (Inhaalduel speelronde 21, ESPN 2)

Engeland: Premier League

Wedstrijd van de week: Liverpool - Everton (Maandag, 21.00 uur)

Liverpool kent tot op heden een seizoen om snel te vergeten. De ploeg van manager Jürgen Klopp staat slechts tiende in de Premier League en veel zal mee moeten zitten willen the Reds zich plaatsen voor Europees voetbal, laat staan Champions League. Liverpool doet nog wel mee in de editie van dit seizoen van de Champions League en de ploeg lijkt het toernooi te moeten winnen wil het zich volgend seizoen wederom meten met de beste ploegen van Europa.

Op 29 januari werd Liverpool door Brighton & Hove Albion uitgeschakeld in de FA Cup, waardoor op nationaal niveau alleen een zo hoog mogelijke eindrangschikking overblijft om voor te strijden. Een reden die Klopp kan aanhalen voor de tegenvallende prestaties is het vele blessureleed waarmee de club te maken kreeg. Virgil van Dijk en Roberto Firmino keerden onlangs terug op het trainingsveld en dat is met het oog op de Champions League en het restant van de Premier League een prettig vooruitzicht voor de club.

Everton-manager Sean Dyche wist in zijn eerste wedstrijd aan het roer te stunten met een 1-0 overwinning op Arsenal.

Tegenstander en stadsgenoot Everton kent eveneens een bijzonder matig seizoen. The Toffees staan achttiende en ontsloegen manager Frank Lampard onlangs vanwege de tegenvallende resultaten. Sean Dyche, eerder succesvol bij onder meer Burnley, werd aangesteld om de meubelen te redden en begon op een zeer overtuigende manier. Tegen alle verwachtingen in werd koploper Arsenal met 1-0 verslagen en op dat resultaat viel niets af te dingen. Dyche lijkt een directe impact op zijn selectie te hebben gekregen, al blijf de realiteit dat de ploeg nog altijd op degraderen staat. Eerden dit seizoen slaagden de ploegen er niet in te scoren.

De laatste keer dat het blauwe team uit de fameuze muziekstad op Anfield the Merseyside derby was op 20 februari 2021. Everton won toen met 0-2 dankzij treffers van Richarlison en Gylfi Sigurdsson. Het duel op zondag is tevens een clash tussen Klopp en Dyche. De twee botsten regelmatig in de laatste jaren, toen Dyche nog manager van Burnley was. Zo wachtte Klopp zijn collega-trainer bij de ingang van de spelerstunnel op Anfield op, wat leidde tot een verhitte discussie tussen de twee. Bij een andere wedstrijd beschuldigde Klopp Burnley-spelers Ashley Barnes en Chris Wood van ‘worstelen’ na het fysieke spel van het tweetal, wat weer leidde tot boosheid bij Dyche.

Volledig programma Premier League

Zaterdag

13.30 uur: West Ham United - Chelsea (Viaplay)

16.00 uur: Arsenal - Brentford (Viaplay)

16.00 uur: Crystal Palace - Brighton & Hove Albion (Viaplay)

16.00 uur: Fulham - Nottingham Forest (Viaplay)

16.00 uur: Leicester City - Tottenham Hotspur (Viaplay)

16.00 uur: Southampton - Wolverhampton Wanderers (Viaplay)

18.30 uur: Bournemouth - Newcastle United (Viaplay)

Zondag

15.00 uur: Leeds United - Manchester United (Viaplay)

17.30 uur: Manchester City - Aston Villa (Viaplay)

Maandag

21.00 uur: Liverpool - Everton (Viaplay)

Spanje: LaLiga

Wedstrijd van de week: Villarreal - Barcelona (Zondag, 21.00 uur. Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

Villarreal staat zesde in LaLiga en doet nog altijd volop mee om een Champions League-ticket, al bedraagt de achterstand op nummer vier Atlético Madrid wel vier punten. Een overwinning op Barcelona zou bijzonder welkom zijn, al heeft het de laatste tijd niet zo. Eerst bleek Rayo Vallecano, een verrassende concurrent dit seizoen, in Villarreal te sterk (0-1), waarna ook het duel met Elche verloren ging (3-1). Met name die wedstrijd heeft pijn gedaan bij trainer Quique Setién, daar Elche zijn puntentotaal door de overwinning zag verdrievoudigen.

Tegen koploper Barcelona zal het dus beduidend beter moeten, al heeft Setién wel laten zien topploegen te kunnen verslaan. Zo verloor Real Madrid in januari nog nog met 2-1, terwijl de Koninklijke in de Copa del Rey amper twee weken later tegen een 2-0 achterstand aankeek, die na rust wel werd omgebogen in een 2-3 zege. De eerdere ontmoeting met Barcelona dit seizoen in het Spotify Camp Nou ging met 3-0 verloren. De eindstand stond toen al voor rust op het scorebord, mede dankzij een dubbelslag van Robert Lewandowski.

Barcelona is met acht punten voorsprong op Real Madrid op koers voor de Spaanse landstitel.

De Poolse superspits is na een schorsing van drie wedstrijden weer helemaal terug. De routinier maakte zijn rentree in de wedstrijd bij Real Betis (0-3) en maakte toen gelijk een treffer. Dat Barcelona het ook zonder Lewandowski kan, heeft het na het WK laten zien. De eerste wedstrijd na het wereldkampioenschap werd nog gelijkgespeeld tegen Espanyol (2-2), maar sindsdien leed de ploeg van trainer Xavi geen enkel puntenverlies meer. Omdat concurrent Real Madrid dat wel met regelmaat deed, staat Barcelona nu acht punten voor op zijn grootste titelconcurrent dit seizoen.

Ook in de have finale van de Copa del Rey zullen de rivalen elkaar treffen, maar voor die tijd wacht onder meer nog het Europa League-tweeluik met Manchester United. Voorlopig wacht Villarreal dus en in dat treffen lijkt Frenkie de Jong te kunnen rekenen op een basisplaats. Niet alleen omdat de Oranje-international in vorm is, maar ook omdat Sergio Busquets niet van de partij is. De routinier viel in het vorige LaLiga-duel met Sevilla (3-0 winst) uit met een enkelblessure en ligt voorlopig uit de roulatie.

Volledig programma LaLiga

Vrijdag

21.00 uur: Cádiz - Girona

Zaterdag

16.15 uur: Almería - Real Betis (Ziggo Sport Voetbal)

18.30 uur: Sevilla - Mallorca (Ziggo Sport & Ziggo Sport Voetbal)

21.00 uur: Valencia - Athletic Club (Ziggo Sport Voetbal)

Zondag

14.00 uur: Getafe - Rayo Vallecano

16.15 uur: Celta de Vigo - Atlético Madrid (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

18.30 uur: Real Valladolid - Osasuna

21.00 uur: Villarreal - Barcelona (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

Maandag

21.00 uur: Espanyol - Real Sociedad

Woensdag

21.00 uur: Real Madrid - Elche (Ziggo Sport Racing)

Duitsland: Bundesliga

Wedstrijd van de week: RB Leipzig - Union Berlin (Zaterdag, 18.30 uur. Viaplay)

RB Leipzig is de huidige nummer vier van de Bundesliga en wil na de recente misstap bij 1. FC Köln (0-0) orde op zaken stellen. De ploeg van trainer Marco Rose staat vier punten achter koploper Bayern München, waardoor Leipzig nog alle mogelijkheden heeft om de titel te veroveren. Sinds de hervatting van de Bundesliga wist Leipzig zeven punten uit zijn eerste drie duels te halen, mede dankzij een gelijkspel tegen Bayern. Tegen Köln kwam Leipzig echter maar tot twee schoten op doel en mocht het van geluk spreken dat de thuisploeg zelf het net niet wist te vinden. Tegen Union Berlin krijgt het een nieuwe kans, al heeft Rose nog de nodige kopzorgen.

Zo zijn sterkhouders Christopher Nkunku, Abdou Diallo, Dani Olmo en Péter Gulásci er vanwege verschillende blessuregevallen niet bij tegen de hoofdstedelingen. De kwetsuur van Gulásci heeft tweede doelman Janis Blaswich geen windeieren gelegd. De Duitser stond jarenlang onder de lat bij Heracles Almelo en maakte vorig jaar zomer de overstap naar Leipzig, om daar als tweede man achter Gulásci te fungeren. De Hongaar liep in oktober echter een gescheurde kruisband op en ligt er voorlopig dus nog uit. Blaswich nam zijn plaats sindsdien naar behoren in en heeft de concurrentiestrijd van Ørjan Nyland gewonnen.

Danilho Doekhi maakt dankzij zijn uitstekende prestaties kans op de prijs voor Speler van de Maand januari in de Bundesliga.

Union Berlin kent een seizoen om niet snel te vergeten. De hoofdstedelingen staan op een knappe tweede plaats, hebben die punten meer dan Leipzig en één minder dan Bayern. Sterkhouders bij de ploeg van succestrainer Urs Fischer zijn onder meer Sheraldo Becker en Danilho Doekhi. Eerstgenoemde werd vroeg in het seizoen al beloond voor zijn goede prestaties door tot Speler van de Maand augustus uitgeroepen te worden. Na de aanvaller maakt nu ook Doekhi kans op de prijs. De Nederlandse centrumverdediger was tweemaal trefzeker in het duel met VfB Stuttgart, terwijl hij ook raak kopte in de stadsderby bij Hertha BSC.

Union kende voor de WK-onderbreking een mindere fase, doordat er slechts één punt werd behaald in drie wedstrijden. Na het wereldkampioenschap ziet de wereld er heel anders uit. Alle vier duels sinds de hervatting werden in winst omgezet, terwijl er in de DFB-Pokal werd afgerekend met VfL Wolfsburg. Fischer heeft met András Schäfer bovendien slechts één blessuregeval in de selectie. Na het topduel in de Bundesliga staat donderdag het Europa League-affiche tegen Ajax in Amsterdam op het programma.

Volledig programma Bundesliga

Vrijdag

20.30 uur: Schalke 04 - VfL Wolfsburg (Viaplay)

Zaterdag

15.30 uur: Bayern München - VfL Bochum (Viaplay)

15.30 uur: SC Freiburg - VfB Stuttgart (Viaplay)

15.30 uur: 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg (Viaplay)

15.30 uur: TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen (Viaplay)

15.30 uur: Werder Bremen - Borussia Dortmund (Viaplay)

18.30 uur: RB Leipzig - Union Berlin (Viaplay)

Zondag

15.30 uur: Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach (Viaplay)

17.30 uur: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (Viaplay)

Italië: Serie A

Wedstrijd van de week: Lazio - Atalanta (Zaterdag, 20.45 uur. Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

Het duel tussen Lazio en Atalanta draait volledig om plaatsing voor de Champions League. Lazio staat vierde met 39 punten, terwijl Atalanta een plek lager staat met 38. De Romeinen wonnen op 24 januari nog met 4-0 van AC Milan, maar sindsdien loopt het minder soepel bij de ploeg van trainer Maurizio Sarri. De oefenmeester moest toezien hoe er met 1-1 gelijk werd gespeeld tegen Fiorentina en Hellas Verona, terwijl er tussendoor kansloos met 1-0 werd verloren bij Juventus in de Coppa Italia. Lazio moet het zaterdag zien te redden zonder Stefan Radu, die kampt met een spierblessure.

De meest recente remise, tegen Hellas, betekende dat aartsrivaal AS Roma de derde plaats van Lazio overnam. Tegen Atalanta zou een zege bijzonder goed uitkomen, al zou dat afgaande op de statistieken een bijzonder lastige opgave kunnen blijken te zijn. Lazio won slechts drie van zijn laatste dertien ontmoetingen met Atalanta. Sarri kan zijn ploeg wél wijzen op de eerdere ontmoeting dit seizoen, die met 0-2 werd gewonnen dankzij Mattia Zaccagni en Felipe Anderson. Atalanta kreeg het die wedstrijd bovendien niet voor elkaar om een schot op doel te registreren.

Ademola Lookman is de man in vorm bij Atalanta en won de prijs voor Speler va de Maand januari in de Serie A.

Atalanta zal het dus beter willen en móeten doen om dit keer wel een resultaat te behalen tegen i Biancocelesti. Net als Lazio bevindt ook de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini zich niet in zijn beste fase. In de Coppa Italia bleek Internazionale met 1-0 te sterk, waarna het Serie A-duel bij Sassuolo met 2-0 verloren ging. In dat duel kregen Joakim Maehle en Luis Muriel rood, waardoor zij de krachtmeting in het Stadio Olimpico aan zich voorbij moeten laten gaan. Bovendien moeten verdedigers Davide Zappacosta en José Luis Palomino geblesseerd toekijken. Oranje-internationals Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Room worden wél aan de aftrap verwacht. Laatstgenoemde staat op scherp en zou bij een gele kaart het thuisduel met Lecce aan zich voorbij moeten laten gaan.

Na die wedstrijd staat de kraker tegen AC Milan in San Siro op het programma, dat zesde staat en evenveel punten als Atalanta heeft verzameld. Grote man in vorm bij de ploeg uit Bergamo is Ademola Lookman. De viervoudig Nigeriaans international was afgelopen maand goed voor liefst zeven treffers en werd beloond met de prijs voor Speler van de Maand januari in de Serie A. De aanvaller troefde onder meer landgenoot Victor Osimhen (Napoli) en AS Roma-sterspeler Paulo Dybala af.

Volledig programma Serie A

Vrijdag

20.45 uur: AC Milan - Torino (Ziggo Sport Voetbal)

Zaterdag

15.00 uur: Empoli - Spezia

18.00 uur: Lecce - AS Roma

20.45 uur: Lazio - Atalanta (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

Zondag

12.30 uur: Udinese - Sassuolo

15.00 uur: Bologna - AC Monza

18.00 uur: Juventus - Fiorentina (Ziggo Sport Voetbal)

20.45 uur: Napoli - Cremonese (Ziggo Sport Voetbal)

Maandag

18.30 uur: Hellas Verona - Salernitana

20.45 uur: Sampdoria - Internazionale (Ziggo Sport Voetbal)

Frankrijk: Ligue 1

Wedstrijd van de week: Olympique Lyon - RC Lens (Zondag, 20.45 uur. Ziggo Sport Docu)

Voorafgaand aan het seizoen werd verwacht dat Olympique Lyon mee zou dingen om de bovenste plekken, maar de realiteit is anders. Les Gones staan slechts negende en dat nadat de ploeg zeven punten uit de laatste drie wedstrijden wist te behalen. Grote man de laatste tijd is Alexandre Lacazette. De Franse goaltjesdief was in liefst vijf van de laatste zes wedstrijden in alle competities trefzeker. De spits heeft zijn seizoenstotaal in de Ligue 1 daarmee opgevijzeld naar dertien. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met landgenoot Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain. Alleen Folarin Balogun van Stade Reims doet het met veertien treffers beter.

Lyon moet het tegen RC Lens stellen zonder de geblesseerden Henrique Silva en Houssem Aouar. In tegenstelling tot dat tweetal is Nicolás Tagliafico er wel bij. De voormalig Ajacied is verzekerd van een basisplaats en is dit seizoen goed voor een treffer en drie assists. Alleen Lacazette en doelman Anthony Lopes hebben dit seizoen meer minuten gemaakt dan de Argentijn. Tagliafico heeft na twintig wedstrijden wel vier gele kaarten gepakt, waardoor hij op scherp staat. Lyon ging in oktober op bezoek bij Lens en dat duel eindigde in een 1-0 overwinning voor de thuisploeg.

Loïs Openda is de topscorer van RC Lens, al staat de ex-spits van Vitesse inmiddels een tijdje droog.

Lens is de revelatie van het seizoen en bezet de derde plaats in de Ligue 1. Les Sang et Or staan in punten gelijk met nummer twee Olympique Marseille, al lijkt koploper Paris Saint-Germain, dat acht punten meer heeft, uit zicht te zijn geraakt. Dat komt mede door de mindere resultaten van Lens de afgelopen weken. De ploeg van trainer Franck Haise wist tegen Troyes (1-1), OGC Nice (0-1) en Stade Brest (1-1) slechts twee punten te behalen. Donderdag kwam de benodigde opsteker er alsnog, nadat er in de Coupe de France na strafschoppen werd afgerekend met FC Lorient. Basisspeler Loïs Openda kwam in dat duel niet tot scoren, maar desondanks kent de voormalig spits van Vitesse een uitstekend seizoen. De Belg staat in zijn debuutseizoen op negen treffers en is daarmee de topscorer van zijn ploeg.

De laatste zes wedstrijden staat Openda echter droog, wat een direct verband lijkt te hebben met de mindere resultaten van de laatste tijd. Lens zal een reeks goede resultaten neer moeten zetten om achtervolgers AS Monaco, Stade Rennes en Lille OSC van zich af te houden. De huidige derde plaats van Lens geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. De laatste keer dat de Noord-Fransen deelnamen aan het miljardenbal was in het seizoen 2002/03. Ondanks twee gelijke spelen tegen Bayern München en een memorabele overwinning op latere winnaar AC Milan bleek de groepsfase het eindstation.

Volledig programma Ligue 1

Vrijdag

21.00 uur: OGC Nice - AC Ajaccio

Zaterdag

17.00 uur: AS Monaco - Paris Saint-Germain (Ziggo Sport & Ziggo Sport Racing)

21.00 uur: Clermont Foot - Olympique Marseille (Ziggo Sport Racing)

Zondag

13.00 uur: Toulouse - Stade Rennes (Ziggo Sport Voetbal)

15.00 uur: Angers SCO - AJ Auxerre

15.00 uur: Lille OSC - RC Strasbourg (Ziggo Sport Voetbal)

15.00 uur: Montpellier - Stade Brest

15.00 uur: Stade de Reims - Troyes

17.05 uur: FC Nantes - FC Lorient

20.45 uur: Olympique Lyon - RC Lens (Ziggo Sport Docu)

