ED benoemt meest kansrijke constructie voor PSV inzake verlenging Simons

Vrijdag, 10 februari 2023 om 12:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:07

De clausule in het contract van Xavi Simons, die ervoor zorgt dat hij PSV kan verruilen voor Paris Saint-Germain, is de laatste tijd onderwerp van gesprek in Eindhoven. Ruud van Nistelrooij bevestigde afgelopen week dat er de komende periode gesprekken gaan plaatsvinden over een nieuw en verbeterd contract voor de middenvelder, waarbij die clausule uit de verbintenis verwijderd wordt. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad noemt de meest kansrijke constructie voor de nummer vier van de Eredivisie.

PSV stuntte afgelopen zomer door de negentienjarige Simons transfervrij over te nemen van PSG. De middenvelder maakt dit seizoen met twaalf doelpunten en vijf assists in dertig wedstrijden indruk in Eindhoven, maar onlangs kwam naar buiten dat er een clausule is opgenomen in zijn contract. Die clausule geeft Simons het recht om voor een bedrag van twaalf miljoen euro terug te keren bij PSG.

Mocht de enkelvoudig Oranje-international gebruik maken van die regeling, dan mogen de Fransen hem deze zomer niet doorverkopen of -verhuren. “Het is mogelijk dat het management van Simons een langer en verbeterd contract bij PSV wil koppelen aan een duurdere clausule voor PSG”, legt Elfrink uit. “Nog aannemelijker is dat zijn zakelijke entourage probeert om grip te krijgen op de toekomstige opbrengst van de transferrechten, pakweg dertig procent. Zo deed wijlen Mino Raiola het bijvoorbeeld bij Donyell Malen, op het moment dat hij naar Eindhoven kwam.”

Op deze manier kan PSV financieel tegenwicht bieden als PSG deze zomer besluit om Simons een aanbieding te doen met een enorm bedrag aan tekengeld, maakt Elfrink duidelijk. De middenvelder heeft de touwtjes in handen, al lijkt een langer verblijf in Eindhoven nog steeds een reële optie. “Simons lijkt het sportieve te laten prevaleren en meldt intern en extern dat hij bij PSV nog lang niet uitgeleerd is. Dat voedt in Eindhoven de gedachte dat hij ook komend seizoen nog bij PSV actief is. Zakelijk moet er nog wel wat water door de Rijn”, aldus Elfrink op poëtische wijze.