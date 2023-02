Ongelooflijk maar waar: aanklager seponeert rode kaart NEC opnieuw

Vrijdag, 10 februari 2023 om 12:30 • Davey de Laat • Laatste update: 13:06

Voor de tweede keer in korte tijd is een rode kaart van NEC in een uitwedstrijd tegen Feyenoord geseponeerd. In het bekerduel met de Rotterdammers (4-4) toucheerde Philippe Sandler afgelopen woensdag de bal met zijn hand en voorkwam daarmee een tegentreffer. Scheidsrechter Rob Dieperink gaf een directe rode kaart en kende een strafschop toe aan Feyenoord. De aanklager betaald voetbal acht het echter niet bewezen dat Sandler 'bewust op onreglementaire wijze een doelpunt voorkwam'.

Lang zag het ernaar uit dat NEC voor een bekerstunt zou gaan zorgen tegen Feyenoord, maar in de blessuretijd van de reguliere speeltijd zetten de Rotterdammers een 0-2 achterstand om in een 2-2 stand. In de verlenging die volgde hielden Feyenoord en tien Nijmegenaren elkaar wederom in evenwicht, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. De penalty’s in De Kuip werden beter genomen door de thuisploeg: 5-4.

De rode kaart van N.E.C.-verdediger Philippe Sandler in De Kuip is geseponeerd ??



Terechte beslissing? — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2023

Het duel kende enkele overeenkomsten met het competitieduel twee weken geleden, toen NEC eveneens rood kreeg. Destijds zag Ivan Márquez zijn rode kaart teruggedraaid worden door de KNVB. De verdediger werd vlak voor rust van het veld gestuurd, nadat hij Feyenoord-spits Santiago Giménez na een versnelling vastpakte in het strafschopgebied. Met behulp van de VAR kende scheidsrechter Edwin van de Graaf een rode kaart toe, die een dag later werd teruggedraaid.

Ook in het geval van Sandler wordt de rode kaart geseponeerd. Trainer Rogier Meijer kan de verdediger aankomende zaterdag in het duel met hekkensluiter SC Cambuur gewoon opstellen. NEC won na de winterstop pas één keer in de Eredivisie. In de thuiswedstrijd tegen FC Emmen werd een 3-1 zege geboekt. De ploeg van Meijer staat tiende, zeven punten boven nummer zestien FC Volendam. Het Eredivisie-duel met Cambuur begint om 18.45 uur in het Goffertstadion.